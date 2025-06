Toptennisster Iga Swiatek is in Londen aangekomen voor Wimbledon. Een dag na haar finalenederlaag in Bad Homburg klaagde de Poolse tijdens een persconferentie over het volle tennisschema.

Zaterdag 28 juni verloor Swiatek in de finale van Bad Homburg met 2-0van Jessica Pegula. Na de wedstrijd was de nummer 8 van de wereld zichtbaar teleurgesteld over het resultaat op het Duitse gras. Een dag later was Swiatek rustiger en blikte ze terug op het toernooi, met positieve conclusies voor de toekomst. Al had ze ook een duidelijke boodschap in petto voor de tenniswereld.

'Meer zelfvertrouwen'

“Dit was verreweg mijn beste grastoernooi tot nu toe. Ik voelde me goed in Bad Homburg, ik heb echt genoten. De extra trainingstijd op gras heeft me zeker geholpen”, aldus de 24-jarige tennisster tegen Breakpoint. “Mijn spel is verbeterd, mijn niveau is hoger. De extra wedstrijden hebben me meer zelfvertrouwen gegeven. Dat vertrouwen heb ik nodig voor de komende uitdagingen op de baan.”

Swiatek kaartte ook het overvolle WTA-schema aan en legde uit hoe dit de band tussen speelsters en hun thuisland beïnvloedt. “Het is een lastig onderwerp; iedereen heeft zijn eigen problemen en ziet de dingen anders. Ik vind het schema superintensief, veel te druk. Het slaat nergens op dat we meer dan 20 toernooien per jaar spelen.”

'Deze verplichtingen zetten ons onder druk'

Het gaat volgens de Poolse toptennisster ook mis in de eigen planning. “Soms moeten we een toernooi in eigen land opofferen om verplichte WTA 500-toernooien te spelen en strafpunten te vermijden. Deze regels en verplichtingen zetten ons onder druk. Mensen zouden echt nog wel naar tennis kijken als we minder toernooien zouden spelen. Het zou ons helpen constanter te presteren."

Relativeren

In de eerste ronde van Wimbledon neemt Iga Swiatek het op tegen de Russische Polina Kudermetova. “Het is een uitdaging, tennis is een moeilijke sport. Elke week begin je weer van nul, maar het is belangrijk om te onthouden dat tennis niet je hele leven is. Je moet de dingen relativeren en trots zijn op wat je doet, ook al win je niet.”

