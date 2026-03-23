De 24-jarige Iga Swiatek, nummer 3 van de WTA-ranglijst, heeft via sociale media bekendgemaakt dat ze de samenwerking met de Belgische coach Wim Fissette (46) beëindigt. Fissette trad in oktober 2024 toe tot haar team en samen wonnen ze Wimbledon 2025.

Na haar snelle uitschakeling op het WTA Masterstoernooi in Miami door landgenote Magda Linnette, heeft voormalig nummer één van de wereld Iga Swiatek de geruchten bevestigd die al dagen online circuleerden: ze stopt de samenwerking met Wim Fissette, de Belgische coach die ze in oktober 2024 in dienst nam.

'Natuurlijk voel ik me verantwoordelijk'

“Soms heeft het leven en de sport van die momenten... Miami was een uitdaging voor me. Ik voel teleurstelling, bitterheid en natuurlijk voel ik me verantwoordelijk voor mijn prestaties op de baan. Ik heb ook veel belangrijke lessen geleerd en ik denk dat dat heel menselijk is”, begon ze haar bericht, dat zowel in het Pools als in het Engels werd gepubliceerd.

“Dat gezegd hebbende, na vele maanden van samenwerking met mijn coach Wim Fissette, heb ik besloten een andere weg in te slaan. Het was een intense periode, vol uitdagingen en veel belangrijke ervaringen. Ik ben hem dankbaar voor zijn steun, zijn ervaring en alles wat we samen hebben bereikt – inclusief een van mijn grootste sportdromen”, vervolgde ze, verwijzend naar haar eindzege op Wimbledon 2025.

'Ik weet dat er veel vragen zijn'

“Wim, bedankt voor deze periode en voor de lessen die ik dankzij jou heb geleerd. Ik wens je het allerbeste – zowel professioneel als persoonlijk. De rest van mijn team blijft ongewijzigd. Ik weet dat er veel vragen zijn, maar ik zal jullie te zijner tijd laten weten wat er gaat gebeuren. Ik neem even de tijd om voor mezelf te zorgen, deze ervaring te verwerken en me voor te bereiden op een nieuw hoofdstuk. Gewoon, stap voor stap, want zoals ik vaak zeg, het is een marathon, geen sprint."

Piotr Wozniacki, de volgende coach?

Andere bronnen wijzen Piotr Wozniacki, vader en coach van Caroline Wozniacki gedurende haar hele carrière, aan als opvolger van de Belg. Swiatek heeft dit niet bevestigd, maar liet wel een hint achter en houdt haar fans in spanning voor het volgende bericht. De Poolse kende de zwakste seizoensstart in jaren, met uitschakelingen in de kwartfinales van de Australian Open, Doha en Indian Wells, en al in de eerste ronde van het WTA 1000-toernooi in Miami.