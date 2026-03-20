De Poolse toptennisster Iga Swiatek (24) zit niet zo lekker in haar vel. Al jarenlang boekt ze constant grote triomfen. In 2026 hapert de machine een beetje en Swiatek erkent dat ze mentaal niet helemaal fris meer is.

Al op jonge leeftijd won Swiatek in 2020 haar eerste grandslamtoernooi: Roland Garros. Inmiddels was ze bij zes majors de sterkste en staat bij het slam in Parijs de teller al op vier titels. Bij de vorigte twee slams werd ze in de kwartfinale uitgeschakeld en de voormalig nummer 1 van de WTA-ranking staat nu op plek 3, mijlenver achter nummer 1 Aryna Sabalenka.

Ook veelzeggend is dat haar winstpercentage dit jaar op 67 procent staat. In haar topjaren zat dat dicht tegen de 90 procent aan, oftewel: Swiatek won in die periode 9 van de 10 duels die ze speelde. Al met al was het niet heel verrassend dat ze al bij het grote toernooi in Miami direct werd verslagen door Magda Linette, de nummer 50 van de wereld.

Lastig

De nederlaag gaat haar niet in de koude kleren zitten. Swiatek zei na afloop dat ze "het erg lastig heeft mentaal gezien", aldus The Sun. Ze heeft het over "de ergste nachtmerrie die een tennisspeler kan hebben."

Liefst 73 toernooien op rij overleefde de Poolse de openingsronde. Aan die reeks is een einde gekomen. Swiatek wist niet zo goed wat ze daar over moest denken. Ze zei "verwarde gevoelens" te hebben over haar spel. "Het was gewoon een slechte partij voor me, vooral in de tweede en derde set. Onbewust of bewust kan ik er de vinger niet op leggen. Ik moet keihard werken om me hiervan te herstellen. Ik voel nu dingen die ik al een jaar of vijf niet meer heb gevoeld."

Privacy

Bij de Australian Open eerder dit jaar maakte Swiatek bezwaar tegen de aanwezigheid van camera's op plekken waar speelsters gewoon even willen ontspannen. De Australian Open heeft daarna aanpassingen toegezegd om de privacy van de tennissers beter te bewaken. Dat zei toernooidirecteur Craig Tiley in reactie op de klachten van een aantal toptennissters over de camera's die overal alles vastleggen. "We willen naar de spelers luisteren, echt begrijpen wat hun behoeften en wensen zijn. Welke aanpassingen we ook moeten maken, die zullen we maken", zei hij op Tennis Channel.

De Amerikaanse Coco Gauff was de eerste die klaagde over de alomtegenwoordige camera's en het gebrek aan privacy. Gauff zocht na afloop van haar nederlaag in de kwartfinale tegen Elena Svitolina bewust een rustig plekje om haar frustratie te uiten, maar zag tot haar woede later toch beelden waarop te zien was hoe ze haar racket kapotsloeg. Ze kreeg later bijval van landgenotes Amanda Anisimova en Jessica Pegula en de Poolse Iga Swiatek. "De vraag is of we tennissers zijn of dieren in de dierentuin, die zelfs in de gaten worden gehouden als ze naar de wc gaan", zei Swiatek.