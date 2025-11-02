Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Rafael Nadal op de tennisbaan stond, maar de Spaanse legende was een jaar geleden nog op het hoogste niveau actief. Nu wordt Nadal al met node gemist, vindt in ieder geval Iga Swiatek, de nummer twee van de wereld en een groot bewonderaar van het tennisicoon.

De 24-jarige Swiatek mist Rafael Nadal. Dat onthulde ze in Riyad, Saoedi-Arabië, waar ze deelneemt aan de WTA Finals. De legendarische tennisser trok zich een jaar geleden terug na de Final 8 van de Davis Cup. Swiatek jaagt op haar tweede WTA Finals-titel. Haar start in Riyad was spectaculair. De Poolse versloeg Madison Keys met 6-1, 6-2 en liet ijzersterk spel zien.

'Soms denk ik dat er geen kans meer is'

In Riyad sprak Swiatek openhartig over Rafael Nadal, de winnaar van 22 Grand Slam-titels. Ze legde uit wat ze van de Spanjaard heeft geleerd. "Wat ik van Rafa heb geleerd, is dat hij nooit opgaf. Ik zag dat in sommige wedstrijden. Soms denk ik dat er geen kans meer is om te winnen, geen kans om plotseling beter te worden en de situatie te veranderen", aldus de nummer 2 van de wereld, volgens journaliste Reem Abulleil.

'Ik ben blij dat ik de kans kreeg'

Swiatek onthulde dat ze Nadal mist en hem graag weer op de baan zou zien. "Maar ik zag hem dat soms doen, en dat geeft me vertrouwen in mezelf. Eerlijk gezegd mis ik Rafa. Ik heb steeds video's van hem gekeken en ik zou hem graag weer live zien. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om in dezelfde periode als hij te tennissen. Ik heb dat ervaren en ben geïnspireerd geraakt. Van alle mensen ter wereld heeft hij me het meest geïnspireerd", concludeerde de 24-jarige sportster.

WTA Finals

Door de jaren heen heeft Swiatek meermaals haar bewondering voor Nadal uitgesproken. De Poolse was zelfs aanwezig op de tribune van de Philippe-Chatrier Arena tijdens de afscheidsceremonie die Roland Garros organiseerde ter ere van de legendarische Spaanse speler. Iga Swiatek, ingedeeld in de Serena Williams-groep, heeft nog twee wedstrijden te gaan. Op maandag 3 november neemt ze het op tegen Elena Rybakina en op dinsdag 4 november speelt ze tegen Amanda Anisimova.