Nick Kyrgios haalde onlangs al uit naar Andy Murray, maar ook Rafael Nadal moet het ontgelden. Onlangs kreeg de Spanjaard al kritiek van Daniil Medvedev en daar sloot de Australiër zich naadloos bij aan.

Medvedev noemde onlangs Nadal in een kritiekpunt richting ATP. Dat de Rus kritiek heeft op de toernooileiding is niet nieuw, maar nu noemde hij de Spanjaard. Volgens Medvedev wordt hij te veel gestraft voor het te veel tijd pakken bij een service. De Rus zei dat Nadal bijna altijd over de tijdslimiet van een service heen ging en hij nooit gestraft werd. Kyrgios is het in ieder geval met Medvedev eens op dit gebied.

"De tijd tussen services is 25 seconden toch? Rafa stond wel bekend als een speler die echt aan tijdrekken deed", zo vertelde Kyrgios in de Unscripted podcast. "Er waren momenten dat hij soms anderhalve minuut nam tussen zijn services. Maar zodra andere spelers 26 seconden nemen voor een service, dan moeten ze de service direct afstaan. Dan zei ik vaak: 'Is er nog enige gelijkheid hier of mag Rafael gewoon doen wat hij wil en de rest niet?'"

Ondanks het tijdrekken wil Kyrgios wel zijn respect uitspreken voor Nadal. De twee zullen nooit goede vrienden worden, maar de waardering is er wel. "Hij is een van de allergrootste spelers aller tijden. Wij vinden elkaar niet leuk, maar ik heb wel veel respect voor hem."

Andy Murray

In dezelfde podcast werd Kyrgios gevraagd naar zijn band met Andy Murray, die heel goed was. Tegenwoordig is daar echter weinig meer van over gebleven. "Ik denk dat hij nu gewoon een collega is. Ik bedoel, we waren veel hechter, maar nu? Ik weet het niet. Hij hielp me in een hele duistere periode. Hij was een van de mensen die me steun gaven. Maar nu praten we niet zoveel meer. Ik vroeg hem laatst of hij in mijn podcast wilde komen. Maar hij voelde zich daar te belangrijk voor ofzo. Dus dat is de waarheid. Ik denk: bro, maak tijd voor me vrij."