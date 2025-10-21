Tennisbond WTA heeft forse straffen uitgedeeld aan een groot aantal tennissters. Zij hebben zich niet aan de regels gehouden, waar eerder al ophef over ontstond. Nu zijn er punten afgepakt van onder andere Aryna Sabalenka en Iga Swiatek.

Zij hebben namelijk niet aan het verplichte aantal WTA-toernooien deelgenomen. De tennissters moeten aan minstens zes WTA 500-evenementen deelnemen. Er werd eerder al onvrede geuit over die regel, met name door de Poolse Swiatek.

Zij nam deel aan slechts drie van de toernooien en wist maar al te goed wat daar de consequentie van is. Vorig jaar raakte ze namelijk haar nummer één positie kwijt in de wereldranglijst vanwege de straf. Alle punten die op WTA 500-toernooien zijn verdiend waar ze wel aanwezig was, worden afgepakt.

Voor Swiatek gaat het dit jaar om 65 punten. Sabalenka, Amanda Anisimova en Coco Gauff, die beiden ook maar drie toernooien speelden, krijgen alledrie tien punten aftrek. Madison Keys kwam op vier van de verplichte evenementen in actie. Zij verliest 54 punten.

Sabalenka blijft de nummer één van de wereld, gevolgd door Swiatek. Gauff en Anisimova volgen op plek drie en vier.

Kritiek

Swiatek uitte eerder al kritiek op de regel en geeft haar gezondheid en rustperiodes prioriteit. “Ik denk dat geen enkele topspeelster aan deze eis kan voldoen", zei ze op de China Open. "Het is onmogelijk om in het programma te proppen."

"Het enige wat ik nu kan doen is de afweging maken om deze toernooien te spelen. Ik moet voor mijn lichaam en herstel zorgen. Mijn team helpt me daar bij en ik ben ervaren genoeg om te weten wat ik moet doen", zei ze.

Carlos Alcaraz

Ze werd in haar woorden gesteund door de nummer één van de wereld bij de mannen: Carlos Alcaraz. "Het schema is heel strak. daar moeten we iets aan doen", zei hij na zijn titel op de Japan Open. "Er zijn te veel verplichte toernooien en te kort op elkaar. Dan zijn er ook nog regels dat Master 1000- of 500-toernooien moeten spelen, wat dan ook. Er zijn te veel regels voor de spelers. We hebben zelf geen keuze of je wel of niet gaat spelen."

De nummer één van de wereld sluit niet uit dat hij in de toekomst maatregelen moet treffen. Wellicht zal hij verplichte toernooien overslaan om zijn fysieke en mentale gezondheid te waarborgen. "Eerlijk gezegd moet ik daar wel over nadenken. Ik moet in vorm blijven en niet alleen fysiek."