Toptennisster kondigt al na vier 'leerzame' weken breuk aan: 'Negatieve emoties mogen dat niet verpesten'

Toptennisster Diana Shnaider heeft na vier weken al afscheid genomen van haar nieuwe coach Dinara Safina. Hoewel de Russische beweert dat ze in die korte periode veel heeft geleerd van de voormalig nummer één van de wereld, ziet ze een langdurige samenwerking niet zitten.

Shnaider beleefde meteen een groot succes met haar nieuwe coach op het masterstoernooi in Rome. Daar slachtte ze in de tweede ronde Anastasija Sevastova af met de perfecte score van 6-0, 6-0. Toch name ze een verrassend besluit.

Toptennisster zorgt voor vragen door opmerkelijke speech: 'Probeer het niet op te dringen' Toptennisster Coco Gauff (21), finalist in het Mutua Madrid Open, heeft een krachtige boodschap voor critici die haar openlijke geloofsuitingen afkeuren. Een week na haar opmerkelijke speech kreeg ze bij de opening van de WTA Rome er meteen vragen over.

Negatieve emoties

De samenwerking met Safina stopt, zo meldt de 21-jarige nummer elf van de wereldranglijst. Ze wilde niet in detail treden over de reden van de breuk en sprak vol lof over haar ex-coach. "De ervaring was geweldig. Ze is een voormalig nummer één van de wereld, dus ze heeft me veel geleerd. Ik kreeg tips om gefocust te blijven in een wedstrijd. En de negatieve emoties het niet te laten verpesten."

Ze leerde 'mentale skills' van de 39-jarige oud-tennisster. "Dat ga ik gebruiken om beter te worden", aldus Shnaider. Maar ze zal dus niet meer met Safina samenwerken.

Tennisser Jesper de Jong profiteert optimaal van gelukje en maakt historisch moment in carrière nóg mooier Jesper de Jong heeft zijn debuut op een masterstoernooi opgeluisterd met een overwinning. De Nederlander was in de eerste ronde in Rome met duidelijke cijfers te sterk voor Alexander Shevchenko: 6-2, 6-4.

De Russische Safina is inmiddels al teruggekeerd naar haar woonplaats Barcelona, terwijl Shnaider nog in Rome is voor de Italian Open. Ze bereikte in haar carrière drie Grand Slam-finales. Twee keer op Roland Garros, in 2008 en 2009, en één keer op de Australian Open, in 2009.

Italian Open

De Nederlandse Arantxa Rus werd woensdagavond uitgeschakeld in Rome. De tennisster werd in de eerste ronde uitgeschakeld door angstgegner Katie Volynets: 3-6, 3-6. Rus wist in de hele partij slechts één keer haar eigen servicegame te winnen.

Beste Nederlandse tennisster ziet stunt aan haar neus voorbijgaan na spannend gevecht in Rome Suzan Lamens heeft net niet voor een stunt kunnen zorgen in Rome. De Nederlandse tennisster maakte het Elise Mertens in de tweede ronde heel moeilijk, maar de Belgische nummer 24 van de wereld trok toch aan het langste eind: 3-6, 6-2, 6-3.

Suzan Lamens heeft ook net niet voor een stunt kunnen zorgen in Rome. De Nederlandse tennisster maakte het Elise Mertens in de tweede ronde heel moeilijk, maar de Belgische nummer 24 van de wereld trok toch aan het langste eind: 3-6, 6-2, 6-3.