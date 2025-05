Tennisser Jesper de Jong profiteert optimaal van gelukje en maakt historisch moment in carrière nóg mooier

Jesper de Jong heeft zijn debuut op een masterstoernooi opgeluisterd met een overwinning. De Nederlander was in de eerste ronde in Rome met duidelijke cijfers te sterk voor Alexander Shevchenko: 6-2, 6-4.

De Jong verloor eerder deze week in de beslissende kwalificatieronde en leek dus nog langer te moeten wachten op zijn debuut bij een masterstoernooi. Hij had echter het geluk dat meerdere spelers zich op het laatste moment afmeldden voor het evenement en de Nederlandse nummer 93 van de wereld werd daardoor als lucky loser alsnog toegelaten tot het toernooi in de Italiaanse hoofdstad.

De Jong oppermachtig

De 24-jarige De Jong mocht niet klagen over de loting, want hij moest het opnemen tegen de Kazakh Alexander Shevchenko, die vier plaatsen lager staat dan de Nederlander. De Jong begon nog wat zenuwachtig aan zijn eerste duel op een masterstoernooi, maar nadat hij in zijn eerste servicegame twee breakpoints wegwerkte, gooide hij alle schroom van zich af.

De Nederlander brak Shevchenko vervolgens meteen en deed dat nog een keer bij een 5-2 stand. In de tweede set waren beide spelers meer aan elkaar gewaagd en ging het lange tijd op service, maar toen Shevchenko bij een 5-4 voorsprong voor De Jong moest serveren om in de partij te blijven, ging het mis. De Nederlander sloeg toe op zijn tweede matchpoint en vierde de zege uitbundig.

Duel tegen Sinner in zicht

De Jong speelt in de volgende ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De Spanjaard is de nummer 26 van de wereld. Als De Jong ook die partij wint dan neemt hij het in de derde ronde mogelijk op tegen thuisspeler Jannik Sinner, die in Rome zijn comeback maakt na een dopingschorsing.

Tallon Griekspoor

Met Tallon Griekspoor zit er nog een tweede Nederlander in het toernooi bij de mannen. Hij speelde woensdag al zijn eerste partij en won toen in drie sets van de Serviër Miomir Kecmanovic. Griekspoor neemt het vrijdag in de tweede ronde op tegen de Fransman Arthur Fils, waarvan hij vorige maand een thriller verloor in Monte Carlo.