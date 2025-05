Beste Nederlandse tennisster ziet stunt aan haar neus voorbijgaan na spannend gevecht in Rome

Suzan Lamens heeft net niet voor een stunt kunnen zorgen in Rome. De Nederlandse tennisster maakte het Elise Mertens in de tweede ronde heel moeilijk, maar de Belgische nummer 24 van de wereld trok toch aan het langste eind: 3-6, 6-2, 6-3.

Lamens bezorgde zichzelf eerder deze week nog een bijzondere mijlpaal door voor het eerst een gravelpartij te winnen op een WTA 1000-toernooi. Ze versloeg na een opmerkelijke partij de Mexicaanse Renata Zarazua en werd beloond met een duel tegen Mertens. De Belgische is als 25ste geplaatst in Rome en hoefde als beloning niet in actie te komen in de eerste ronde.

Lamens verliest spannend duel

De Nederlandse werd in de eerste game van de wedstrijd gebroken, maar vond toen haar ritme. Ze brak de Belgische twee keer achter elkaar en werkte vervolgens vijf breakpoints weg waardoor de eerste set in haar voordeel werd beslist. Mertens wist dat ze aan de bak moest, schakelde een tandje bij en won overtuigend de tweede set.

Lamens begon goed aan de beslissende derde set door direct de servicegame van Mertens te pakken, maar kon de voorsprong niet vasthouden. De Belgische, die op haar hoogtepunt de nummer 12 van de wereld was en in 2018 in de halve finales van de Australian Open haalde, brak Lamens later nog een keer, zag de Nederlandse weer terugkomen, maar een nieuwe break op 4-3 bleek de beslissing. Mertens maakte het op haar eerste matchpoint af.

Door de uitschakeling van Lamens liggen alle Nederlandse vrouwen uit het toernooi in Rome. Arantxa Rus verloor woensdagavond namelijk al in de eerste ronde. De nummer 103 van de wereld was niet opgewassen tegen de Amerikaanse Katie Volynets.

Twee Nederlandse mannen

Bij de mannen zijn er wel nog twee Nederlandse troeven. Tallon Griekspoor en Jesper de Jong wonnen allebei hun eerste partij en komen later deze week dus in actie in de tweede ronde. Voor De Jong is het een bijzondere week, want hij maakt zijn debuut op een masterstoernooi. De Nederlander verloor in de kwalificaties, maar werd als lucky loser toch toegelaten tot het evenement.