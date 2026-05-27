Het vrouwentoernooi van Roland Garros is al heel snel beroofd van één van de topfavorieten voor de titel. Elena Rybakina, de nummer 2 van de wereld, vloog er in de tweede ronde verrassend uit tegen Yuliia Starodubtseva uit Oekraïne: 6-3, 1-6, 6-7.

Rybakina won eerder dit jaar de titel op de Australian Open en klom mede daardoor op naar de tweede plek op de wereldranglijst, haar hoogste positie ooit. De tennisster, die in het verleden ook al eens Wimbledon won, pakte vorige maand nog de titel bij het graveltoernooi van Stuttgart en hoorde dan uiteraard ook in Parijs tot de favorieten.

De Kazachse kon die hoge verwachtingen echter niet waarmaken. Ze begon nog geweldig aan de partij tegen Starodubtseva, want al heel snel leidde ze met 5-1 in Parijs. De Oekraïense wist nog één keer terug te breken, maar verder liet Rybakina het niet komen. Daarna was de nummer 2 van de wereld het spoor echter volledig bijster. Ze kwam in de tweede set zelfs met 5-0 achter. Rybakina won nog wel één game, maar zag de nummer 55 van de wereld toch op gelijke hoogte komen.

Rybakina sneuvelt in zinderende derde set

Starodubtseva rook bloed en brak Rybakina in de derde set ook gelijk twee keer. Ze stevende bij een 3-0 voorsprong af op een sensationele zege. De Kazachse knokte zich echter terug en bracht de partij bij 4-4 weer in balans. Uiteindelijk moest een tiebreak de beslissing brengen.

Die begon Rybakina met een dubbele fout en die bleek uiteindelijk symbolisch. De Kazachse maakte teveel fouten in de tiebreak en de Oekraïense profiteerde. Starodubtseva zorgde na 2,5 uur tennis voor de grootste stunt tot nu toe op Roland Garros: 3-6, 6-1, 7-6. Voor haar was het ook nog eens de eerste zege op een speelster uit de mondiale top 10.

Grote naam valt weg in onderste helft

Door de nederlaag van Rybakina valt er in de onderste helft van het speelschema een grote naam weg. Daar zullen speelsters als Iga Swiatek, Elina Svitolina, Mirra Andreeva en Jasmine Paolini, die ook allemaal aan die kant zitten, ongetwijfeld niet rouwig om zijn.

Starodubtseva staat door haar zege voor het tweede jaar op rij in de derde ronde. Ze zal het daarin vrijdag opnemen tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Hailey Baptiste en Wang Xiyu uit China.

