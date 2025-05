Toptennisster stelt jongere partner flink teleur: 'Ik heb tig keer sorry gezegd'

Coco Gauff is bezig aan een lekker Masters-toernooi in Rome. De Amerikaanse toptennisster (21) staat in de halve finales van het enkelspel, maar moest haar jongere partner in het dubbelspel flink teleurstellen. Na afloop van de verloren kwartfinale kwam Gauff met een opmerkelijk interview.

Ze gaf aan dat ze tijdens haar partij met jonge tennissensatie Alexandra Eala (19) vaak 'vergat' hoe ze moest spelen. "In onze wedstrijd verdiende zij zeker de titel van meest waardevolle speelster. Ik was er maar een beetje bij", zei ze schuldbewust. "Ik vertelde haar dat ik soms vergeet hoe ik dubbels moet spelen, want het is soms een tijdje geleden. Het hoort erbij."

'Als een hert op het ijs'

Gauff en de Filipijnse Eala verloren met 2-1 van publieksfavorieten Sara Errani en Jasmine Paolini in de Italiaanse hoofdstad. Tegen het 'thuiskoppel' had Gauff dus weer een last van zo'n vergeetmoment. "Ze zeggen vaak dat je dingen als fietsen nooit verleert. Maar dubbels spelen vergeet je zeker wel. Ik zei tegen haar (Eala, red.) dat ik me als een hert op het ijs voel aan het net."

'Tig keer sorry gezegd'

Eala stond er dus vaak alleen voor en werd teleurgesteld door haar partner Gauff. "Ik heb tig keer sorry gezegd tegen haar. Maar zij is snel en probeerde mij te helpen. Ze is fantastisch en heel erg leuk. Ze speelt de dubbels heel agressief en dat waardeer ik heel erg. Dat hadden we samen heel erg nodig in ons duel."

Demi Schuurs nog actief

In het dubbelspel in Rome is de laatste Nederlandse tennisster actief. Demi Schuurs, de zus van voetballer Perr Schuurs, staat in de kwartfinales. Zij neemt het met haar Amerikaanse partner Asia Muhammad op tegenVeronika Kudermetova en Elise Mertens.

Coco Gauff

Hoewel ze dus is uitgeschakeld in het dubbelspel, jaagt Gauff nog wel op een titel in het enkelspel. De als vierde geplaatste Amerikaanse speelt bij de laatste vier tegen de Chinese Qinwen Zheng voor een plekje in de finale. In de andere halve finale staan Jasmine Paolini en Gauffs landgenote Peyton Stearns tegenover elkaar.