Het kan snel gaan in het tennis. Daar weet de Nederlandse toptennisster Suzan Lamens alles van. Ze floreerde in de tweede ronde van het masterstoernooi van Montréal en er gloorde een serieuze kans op succes. Maar een ronde later was het einde verhaal tegen de nummer 493 van de wereld.

Woensdag won de 26-jarige Lamens nog van Beatriz Haddad Maia, de Braziliaanse nummer 21 van de wereld. Het was Lamens' beste prestatie ooit, kijkend naar de mondiale tennisladder. Nog nooit versloeg ze iemand die zo hoog stond. Voor de Nederlandse zelf betekende het ook een primeur, alleen een dag later zag de wereld er heel anders uit.

Rampzalige dag tegen laagvlieger

Lamens maakte serieus kans om ver te komen in het Canadese Montréal, omdat er veel geplaatste speelsters sneuvelden in haar kant van het schema. Maar het ging mis tegen Lin Zhu uit China, die een ronde eerder nog verrassend afrekende met de als twaalfde geplaatste Ekaterina Alexandrova.

Lamens begon nog sterk tegen Zhu, door overtuigend haar eerste servicegame te pakken. Dat was geen voorbode voor wat zou komen, in tegendeel zelfs. De Nederlandse leverde daarna drie games op rij in en binnen een half uur had de Chinese de eerste set met 6-2 te pakken. Set 2 was een exacte kopie van de openingsset qua breaks en scoreverloop, alleen duurde deze vijf minuten langer.

Dus voegt Zhu zich bij de laatste 16 in een schema waarin alleen de nummer 1 Coco Gauff nog over is als geplaatste speelster. Lamens kan naar huis, maar mag zich wel opmaken voor haar hoogste notering ooit als de volgende keer de nieuwe wereldranglijst op de mat valt.

US Open

Lamens speelt eind augustus de US Open, waar ze zich rechtstreeks voor plaatste. Dat deden Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp ook bij de mannen. Voor Jesper de Jong en Arantxa Rus wacht het kwalificatietoernooi.

