Venus Williams straalt op 45-jarige leeftijd als nooit tevoren op de tennisbaan. De Amerikaanse legende speelt op de US Open het dubbelspel met de ruim twintig jaar jongere Leylah Fernandez en treft in het toernooi het als beste geplaatste koppel. Met die loodzware partij voor de boeg, heeft ze een opvallende boodschap voor haar bekende zus Serena Williams (43).

Williams en de Canadese Fernandez staan dinsdagavond (Nederlandse tijd) in de kwartfinales van het dubbelspel op de US Open. De oudgediende keerde vlak voor de Grand Slam in New York terug van anderhalf jaar pensioen. Jarenlang domineerden zij en haar zus de tenniswereld, voordat ze er allebei de brui aan gaven. Serena werd moeder en stond sindsdien niet meer op de baan. Als koppel waren ze ook ijzersterk, maar het tijdperk van de Williams-zusjes ligt sinds september 2022 achter ons. Toch hoopt Venus dat haar zusje komt kijken.

"Ze is zo blij voor Lehlay en mij en ze geeft ons allebei adviezen", zei Williams na de gewonnen derde ronde in het dubbelspel maandag. "We hebben haar nodig in onze spelersbox. Dus mijn boodschap is: Serena, je moet hierheen komen." Die woorden klonken voor de duizenden fans als muziek in de oren. De tennislegende is nog altijd immens populair en dus hoopt heel tennisliefhebbend Amerika dat de jongste van de Williams-zusjes acte de presence geeft bij de volgende wedstrijd van Venus en Fernandez.

The crowds have been packed to see Venus and Leylah.



But there's one person Venus wants to see at their next match 👇 pic.twitter.com/NEYssKefW9 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Reactie Serena Williams

Tot dusver liet Serena alleen op haar TikTok van zich horen. Al grappend rolt ze op haar sociale media met haar ogen terwijl ze naar haar zus en Fernandez kijkt. Ze geeft daarmee aan dat ze het irritant vindt dat Venus met een andere partner koppelt dan zijzelf. Het is nog niet bekend of ze op de oproep en uitnodiging van haar zus ingaat en in New York op de tribunes wordt gespot. Venus en Fernandez spelen dinsdagavond Nederlandse tijd in het Louis Armstrong Stadium de kwartfinale tegen het als eerste geplaatste koppel Taylor Townsend/Katerina Siniakova.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.