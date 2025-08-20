Het is een herkenbaar beeld: een man of vrouw die zijn partner op de vingers tikt na een onhandige uitspraak. Dat overkwam ook Jessica Pegula, die haar dubbelpartner Jack Draper terecht moest wijzen op de US Open.

Draper en Pegula zijn uitstekend bezig aan het vernieuwde gemengd dubbelspel op de US Open. Zij wonnen dinsdag van Emma Raducanu en Carlos Alcaraz en vervolgens ook van Daniil Medvedev en Mirra Andreeva. Om die reden mag het duo donderdag terugkeren voor de halve finale tegen Iga Swiatek en Casper Ruud.

Het zou veel betekenen voor Draper om het toernooi te winnen, zei hij na één van de wedstrijden. Hij voegde eraan toe enorm gefocust te zijn. "Het is natuurlijk een beetje een demonstratietoernooi", zei de Engelsman. "Het is leuk om met iemand samen te spelen." Die eerste opmerking vond Pegula niet heel handig. "Dat moet je niet zeggen, maar het is oké."

'Ik snap niet waarom dat niet mag'

Draper, nummer vijf van de wereld in het enkelspel, was zich van geen kwaad bewust en dacht dat de Amerikaanse het erover had dat hij zo 'gefocust was' voor dit toernooi. Pegula zei daarom: "Het is geen demonstratie, maar ik snap wat je bedoelt."

"Ik hoor dat heel veel, dat het een beetje een demonstratie is", antwoordde Draper. "Het is een mooie kans om te spelen, in vorm te komen voor volgende week. Ik hou ervan om zo gefocust te zijn. Ik snap niet waarom dat opeens niet mag." Pegula begon te lachen: "Nee, nee, het is goed. Ik moet alleen lachen om dat stukje 'demonstratie'."

Oud, getrouwd stel

De Amerikaanse Pegula, nummer vier op de wereldranglijst, voegde er nog met een glimlach aan toe dat het een 'geweldig antwoord' was. Na afloop van het interview grapte een van de reporters dat het wel een 'oud, getrouwd stel' leek, hoorde The New York Post.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.