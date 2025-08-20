Een bijzonder moment in het kwalificatietoernooi voor de US Open. Harriet Dart zorgde daar voor kippenvel bij de toeschouwers na een zeer akelige gil. Ze won uiteindelijk wel haar wedstrijd van Anca Todoni na een thriller: 7-5, 6-7, 7-6.

Dart zorgde in de tweede set voor de 4-4, toen zij op zeer hoge toon 'let's go' schreeuwde. De commentatoren van Sky Sports schrokken zich een ongeluk: "Wow, dat was angstaanjagend. Ik krijg een rilling door mijn hele lichaam. Het leek wel iets uit een horrorfilm." De beelden van het moment spreken voor zich.

Dart neemt het in de volgende ronde op tegen Ayana Akli en moet daarna nóg een ronde overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. De 29-jarige Britse tennisster bereikte vier keer de einronde op US Open, zelfs vorig jaar nog. Toen schopte zij het tot de tweede ronde.

Stinkende tegenstander

Bij een enkeling zal de naam Harriet Dart een belletje rinkelen. Begin dit jaar was er namelijk de 'deo-rel' in het tennis, waarbij de Française Lois Boisson door haar tegenstander ervan werd beschuldigd dat ze stonk. En die tegenstander? Dat was Dart. Zij trok daarna het boetekleed aan. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik vandaag op de baan heb gezegd. Het was een impulsieve opmerking waar ik echt spijt van heb."

Dart vroeg destijds aan de scheidsrechter: "Kun je haar vragen deodorant te gebruiken? Ze ruikt vreselijk." Overigens ging het Boisson in de maanden daarna voor de wind, want zij schopte het tot de halve finales van Roland Garros. Ze begon als nummer 361 van de wereld met een wildcard aan het Grand Slam-toernooi.

