Wereldwijd werd er al maandenlang uitgekeken naar het gezamenlijke optreden van Carlos Alcaraz en Emma Raducanu op de US Open. Dinsdag was het eindelijk zover, maar hun deelname aan het gemengd dubbelspel bleef beperkt tot één duel. Toch blijven de twee een 'hot topic' in de internationale media en dat komt met name door hun onderlinge chemie.

Vanaf het moment dat Alcaraz en Raducanu bekendmaakten samen mee te doen, kwamen er heel veel geruchten over de onderlinge relatie tussen de twee topspelers. Dat de Britse bij een toernooi ook nog eens op de tribune zat tijdens een wedstrijd van de Spanjaard maakte dat er alleen maar erger op. Gespeculeerd werd of de twee misschien ook buiten de baan een setje waren, maar daar gaf de coach van voormalig US Open-kampioene Raducanu duidelijk antwoord op.

Raducanu en Alcaraz stapten dinsdag de baan op, maar werden simpel aan de kant geschoven door Jessica Pegula en Jack Draper. Desondanks stonden met name de Britse kranten vol met berichten over hun gezamenlijke optreden in New York. Dat is niet verrassend, want alles wat Raducanu doet is aan de andere kant van Het Kanaal groot nieuws.

Chemie tussen Alcaraz en Raducanu

The Daily Mail begon echter met een pijnlijke conclusie: "Na twee maanden van opgewondenheid en hysterische speculaties was het allemaal in 51 minuten voorbij." Het medium zag dat Raducanu en Alcaraz de schade van een slechte start niet meer konden herstellen, maar toch waren er ook goede dingen te zien bij de twee. "Ze groeiden tijdens de partij, produceerden enkele spetterende punten en hadden meer chemie dan een aflevering van Breaking Bad. Ze gaven elkaar een warme knuffel."

"De speculaties over hun vermeende romance waren nergens op gebaseerd, maar er bestaat geen enkel twijfel dat de twee van elkaars gezelschap genieten", vervolgt de krant. "Toen ze de baan opliepen, fluisterde Raducanu iets in Alcaraz zijn oor en beiden giechelden erop los. Chemie op de baan is enorm belangrijk in dubbels en deze twee spelen hun beste spel als ze het naar hun zin hebben. Met name Raducanu straalde na elk punt."

'Dit heeft een toekomst'

Ook The Telegraph keek met veel aandacht naar de twee: "Een wilde volley van Raducanu op het eerste punt was niet het beste voorteken. Van iedereen die dacht dat de twee direct een droomkoppel zouden vormen, werden de verwachtingen flink getemperd. Maar nadat Raducanu in de derde game haar service hield, werd duidelijk dat er chemie tussen haar en Alcaraz was."

Toch konden ze de nederlaag niet voorkomen. "Het internet zal voorlopig nog wel pleizer halen uit het duo, maar zij zullen dat dit toernooi helaas niet meer samen doen." De krant laat ook nog even zijn licht schijnen op het nieuwe format: "Er was genoeg te zien in deze wedstrijd om te suggereren dat de korte opzet met sterren ook de komende jaren een toekomst heeft."

Internationaal

Ook buiten Groot-Brittannië is het gezamenlijke optreden van Raducanu en Alcaraz nieuws. Het Duitse medium BILD pakt groots uit met hun samenwerking en speculeert toch nog even verder over of er niet nog meer speelt tussen de twee tennissers. "Zien we hier een nieuw liefdeskoppel?", valt er groot op de website te lezen. "Ze lachten heel veel veel en hadden duidelijk een geweldige tijd. Na de wedstrijd knuffelden ze elkaar stevig en toen ze de baan verlieten, fluisterde Raducanu iets in het oor van Alcaraz waardoor ze beiden moesten giechelen.

Hoewel de twee steevast volhouden dat ze enkel vrienden zijn, lijkt het Duitse medium niet overtuigd. "De glamourwereld hoopt op een nieuw droomkoppel. Ze hebben al samen een commercial gedaan voor een watermerk en nu speelden ze samen op de US Open. Wat is het volgende dat ze samen gaan doen?", vraagt de krant zich af.

