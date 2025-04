Toptennisster zorgt voor bizar moment en krijgt waarschuwing: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

De 26-jarige Aryna Sabalenka (WTA-1) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het toernooi in Stuttgart na een overwinning met 6-4, 6-1 op de 29-jarige Elise Mertens (WTA-29). In de eerste set zorgde de Wit-Russische voor een opmerkelijk moment: ze was het oneens met een beslissing van de umpire en pakte daarop haar telefoon.

De Belarussische had nauwelijks problemen met Mertens en dat kwam mede doordat de Belgische kampte met een blessure. Bij een medische time-out van haar tegenstander greep Sabalenka de kans om haar gelijk over iets te halen.

Sabalenka fotografeert baan na discussie met umpire

De wedstrijd in Stuttgart leverde een bijzonder moment op, zelden gezien op de tennisbaan. Sabalenka sloeg een bal uit, maar daar was ze het niet mee eens. Umpire Miriam Bley ging daarop zelf een kijkje nemen bij de afdruk op het gravel en kwam tot verbazing van de toptennisster tot de conclusie dat de bal inderdaad uit was.

De reactie van Sabalenka liet niet lang op zich wachten. Ze maakte gebruik van een medische time-out die de Belgische aanvroeg en haalde haar telefoon tevoorschijn om de baan te fotograferen. Bley was daar niet van gediend en gaf de Belarussische een waarschuwing vanwege 'onsportief' gedrag.

De drievoudig grandslamwinnares liet zich uiteindelijk niet van de wijs brengen en versloeg Mertens eenvoudig. Het was overigens een bijzondere ontmoeting tussen de twee, want Sabalenka en Mertens wonnen in het verleden als koppel twee grandslamtoernooien in het dubbelspel.

'Nog nooit meegemaakt'

"Ik had het gevoel dat de scheidsrechter nogal geïrriteerd was door de foto die ik maakte. Toen ik haar een hand ging geven, keek ze me veelbetekenend aan en schudde ze mijn hand krachtig, op een manier die ik nog nooit had meegemaakt", verklaarde Sabalenka na afloop van de wedstrijd over umpire Miriam Bley.

Sabalenka neemt het in de halve finale op tegen Jasmine Paolini. Die wedstrijd wordt gespeeld op zondag 20 april. In de andere halve finale neemt Ekaterina Alexandrova het op tegen Jelena Ostapenko. De winnaars plaatsen zich voor de finale op paasmaandag.