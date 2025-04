Toptennisser Carlos Alcaraz voerde mentale strijd tegen 'sterke en agressieve' tegenstander in Barcelona Open

Tennisser Carlos Alcaraz is tegen een mentale uitdaging aangelopen in de Barcelona Open. Hij plaatste zich zaterdag voor de finale, maar de weg daar naartoe was lastig voor de Spanjaard.

De 21-jarige trof Alex de Minaur in de kwartfinale. Hij had het lastig in dat duel. Alcaraz won met 7-5, 6-3 maar dat ging niet zonder slag of stoot. Hij begon niet goed en dat ging in zijn hoofd zitten.

“Ik serveerde slecht in het begin. Ik had daar moeite mee mentaal", zegt Alcaraz over de partij met De Minaur. "Na een paar games ging het beter. Ik heb mezelf gekalmeerd en begon weer positief te denken."

Hij was ook onder de indruk van zijn Australische tegenstander. "Alex begon sterk en speelde agressief. De eerste set was heel spannend."

Finaleplaats

Alcaraz is inmiddels ook doorgestoten naar de finale van het tennistoernooi van Barcelona. De als eerste geplaatste Spanjaard won in de halve eindstrijd met 6-2, 6-4 van de Fransman Arthur Fils.

Hij liep in de eerste set snel uit naar een 5-1-voorsprong, voordat hij Fils nog een punt gunde. De nummer 2 van de wereld brak de Fransman opnieuw op 1-1 in de tweede set en speelde daarna de wedstrijd eenvoudig uit.

De Spanjaard treft in de finale Holger Rune uit Denemarken. De mondiale nummer 13 was veel te sterk voor de Rus Karen Chatsjanov: 6-3 6-2.

Gravelseizoen

Alcaraz begon vorige week zijn gravelseizoen met de titel op het toernooi van Monte Carlo. De viervoudig grandslamwinnaar schreef het toernooi in Barcelona in 2022 en 2023 op zijn naam.

