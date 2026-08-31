Karolina Muchova is als een trein aan de US Open begonnen. Onder leiding van haar Nederlandse coach Sven Groeneveld was de Tsjechische toptennisster veel te sterk voor de Oostenrijkse Sinja Kraus. Voor Muchova zijn het mooie weken in New York, want zij won al een prijs op de tennisbanen van Flushing Meadows. Een paar uur later was ook Amanda Anisimova, eveneens getraind door een Nederlander, snel klaar als finaliste van vorig jaar.

Muchova is als zevende geplaatst in het enkelspel van de US Open en na haar verloren finale op Wimbledon tegen landgenote Linda Noskova behoort ze tot de outsiders op de laatste Grand Slam van het tennisjaar 2026. Tegen Kraus, de nummer 90 van de wereld, beleefde Muchova vooral in de tweede set een makkie. Ze verloor maar vijf punten in totaal en trok de winst met haar eerste matchpunt naar zich toe: 6-3 en 6-0. Eerder deze maand won ze met landgenoot Jakub Mensik al het gemengd dubbelspel van de US Open.

Razendsnel klaar

Door de razendsnelle tweede set, die in ruim twintig minuten al klaar was, kan Muchova rustig toewerken naar haar partij in de tweede ronde tegen de Britse Katie Boulter. Zij was in drie sets te sterk voor wildcardhouder Carol Lee uit de Verenigde Staten. Waar Boulter dus ruim 2,5 uur nodig had om zich te ontdoen van haar tegenstander, was Muchova binnen het uur al klaar met Kraus.

Nederlandse coach

De Tsjechische toptennisster speelt sinds januari 2026 met Groeneveld als haar coach. De Nederlander hielp Muchova dus naar haar eerste Grand Slam-finale op Wimbledon en stond ook al in drie andere WTA-finales dit jaar, waarvan ze er twee wel won. "Sven straalt veel rust uit en is tactisch heel sterk. Hij is totaal niet iemand die zenuwachtig heen en weer loopt. Die rust, dat vond ik heerlijk", zei Esther Vergeer eerder dit jaar tegen de NOS over Groeneveld (60).

Amanda Anisimova

Amanda Anisimova, de Amerikaanse toptennisster die vorig jaar de finale verloor van Aryna Sabalenka op de US Open, was net als Muchova maandag snel klaar met haar tegenstander in de eerste ronde. De als tiende geplaatste Anisimova was in 1 uur en 12 minuten klaar met landgenote Ashlyn Krueger. Anisimova keerde recentelijk terug bij haar fijne coach Rick Vleeshouwers, die haar uit een diep dal naar grote hoogte hielp.

'Enorme pluspunten in soms idiote tenniswereld'

Vergeer won onder leidingvan Groeneveld liefst negen Grand Slam-titels in het enkelspel. "De kracht van Sven is dat hij het gesprek met je aangaat, zonder een betweter te zijn. Hij is iemand die je in je waarde laat en de rust bewaart, maar je ook een spiegel durft voor te houden." Muchova beaamde dat ook al eerder. "Zijn kalmte en fijne persoonlijkheid, dat zijn enorme pluspunten in deze soms idiote tenniswereld."

Grote namen

Groeneveld hielp in het verleden de allergrootste namen in de tenniswereld: van Maria Sharapova tot aan Roger Federer. Niet allemaal als coach, maar ook als vertrouwenspersoon.

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