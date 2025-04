Topvoetballer Frenkie de Jong duikt met geliefde Mikky Kiemeney op bij prestigieus event

Frenkie de Jong maakte dit weekend met zijn vrouw Mikky Kiemeney een uitstapje dicht bij huis. Het bekende koppel bezocht de eindstrijd van een prestigieus tennistoernooi in Barcelona. Daar zagen zij publiekslieveling Carlos Alcaraz in actie.

Het werd voor Alcaraz een minder plezierige middag. De Spanjaard verloor in zijn thuisland de finale van Holger Rune. De Deen en nummer 13 van de wereld versloeg de als eerste geplaatste Spanjaard in twee sets: 7-6, en 6-2.

Spelersvrouw Mikky Kiemeney verlaat Frenkie de Jong voor vriendin oud-Ajacied: dames samen in 'stad van de liefde'

De 21-jarige Deen leverde in de eerste set op 2-2 zijn opslag in, maar brak daarna meteen weer terug. In de tiebreak werkte hij een 1-3-achterstand weg, voordat hij op 7-6 met zijn vierde mini-break toesloeg. In de tweede set won de Deen vanaf 2-2 vier games op rij om de partij te beslissen. Op de tribune waren een aantal bekende toeschouwers te zien, onder wie Frenkie de Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney. De Jong speelt pas dinsdag weer met FC Barcelona. In de competitie wacht dan Mallorca als tegenstander.

Alcaraz bleek niet helemaal in topvorm te verkeren, de Spanjaard werd in de tweede set behandeld tijdens een medische time-out. Voor Rune is het de vijfde titel uit zijn carrière en de eerste sinds april 2023. Alcaraz, de winnaar in Barcelona in 2022 en 2023, begon vorige week zijn gravelseizoen met de titel op het toernooi van Monte Carlo.

BMW Open München

Eerder zondag wist Alexander Zverev op zijn 28e verjaardag voor de derde keer het BMW Open toernooi in München op zijn naam te schrijven. De Duitser was met 6-2 6-4 te sterk voor de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 15 van de wereld. Het toernooi was dit jaar voor het eerst een zogeheten '500'-toernooi.

De Duitser, die het toernooi eerder in 2017 en 2018 won, had weinig problemen met Shelton. De mondiale nummer 3 nam in de eerste set een 2-0-voorsprong en brak zijn tegenstander nog een keer in de zevende game. De 22-jarige Amerikaan leverde ook in de tweede set meteen zijn service in en wist zich niet meer te herpakken.

Nederlands succes in dubbels

Ook Nederlandse toptennissers Sander Arends en Sem Verbeek waren zondag succesvol in dubbels en sleepten beide een titel binnen. Arends versloeg samen met zijn Engelse partner Luke Johnson de Britten Joe Salisbury en Neal Skupski. Zij waren in Spanje met 6-3 6-7 (1) 10-6 te sterk voor de Britten. Verbeek won met de Zweed André Göransson de finale in München met 6-4 6-4 van de Duitsers Kevin Krawietz en Tim Puetz.