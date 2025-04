Jarige toptennisser Alexander Zverev wint derde titel in München en wordt toegezongen: 'Hopelijk hebben we nog tien jaar'

Toptennisser Alexander Zverev heeft op zijn 28e verjaardag voor de derde keer het BMW Open toernooi in München op zijn naam geschreven. De Duitser was met 6-2 6-4 te sterk voor de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 15 van de wereld. Het toernooi is dit jaar voor het eerst een zogeheten '500'-toernooi.

De Duitser, die het toernooi eerder in 2017 en 2018 won, had weinig problemen met Shelton. De mondiale nummer 3 nam in de eerste set een 2-0-voorsprong en brak zijn tegenstander nog een keer in de zevende game. De 22-jarige Amerikaan leverde ook in de tweede set meteen zijn service in en wist zich niet meer te herpakken.

Zverev verloor tijdens het toernooi slechts één set, tegen de Nederlander Tallon Griekspoor in de kwartfinales. De Duitser veroverde in München zijn eerste titel van het jaar. Hij verloor in januari de finale van de Australian Open van Jannik Sinner en werd in de toernooien daarna in een vroeg stadium uitgeschakeld.

Toegezongen

Het was niet zomaar een dag voor de Duitser om voor de derde keer het toernooi in München te winnen. Niet alleen omdat het toernooi dit jaar voor het eerst een ATP-500 toernooi is, ook omdat hij jarig was op de dag van de finale. Na zijn winst en sportieve speech van zijn tegenstander werd de tennisser dan ook toegezongen door het publiek, waarna hij zelf een moment nam voor een dankwoord tijdens zijn speech.

"Het is maar goed dat ik niet heb gezongen," grapte hij. "Mijn felicitaties voor Ben; een geweldige week, geweldig tennis en een geweldig toernooi. Ik herinner me dat je twee jaar geleden voor het eerst naar Europa kwam, je had moeite om wedstrijden te winnen, en nu heb je al een titel op een klei court. Je hebt het tot de finale geschopt van een 500-evenement en je speelt ongelooflijk tennis."

"Ook voor de mensen in het vak van Ben: geweldige support!" ging de Duitser verder. "Bryan (vader en coach van Ben Shelton, red.), je bent zelf een tennisser geweest. Je hebt één van de beste tennis-mindsets ooit, gefeliciteerd voor jullie, blijf doorgaan met verbeteren. Het is geweldig om te zien."

Dankwoord

Tot slot nam de tennisser een moment om zijn eigen team te bedanken: "Ik moet natuurlijk ook even mijn eigen team bedanken. Het waren lastige maanden. We zijn goed bij elkaar gebleven en hebben de grootste toernooien gewonnen. Maar om dit samen te doen, om deze trofee mee naar huis te nemen, daar wil ik iedereen voor bedanken. Hopelijk hebben we nog tien jaar werk voor ons liggen."