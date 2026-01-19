Een rolstoel moest er maandagnacht aan te pas komen om een tennisster van de baan te krijgen tijdens de eerste ronde van de Australian Open. Marina Stakusic had zoveel last van een blessure, dat ze niet op eigen gelegenheid het tennisstadion kon verlaten. Ondertussen maakte haar tegenstander zich ook zorgen.

Priscilla Hon stond op het punt om de wedstrijd uit te serveren in haar voordeel. De Australische nummer 121 van de wereld stond 5-3 voor in de beslissende derde set, maar hoefde uiteindelijk geen opslag meer te doen. Aan de overkant van het net zakte de Canadese Stakusic door haar hoeven en kwam ze niet meer overeind. Ze barstte in tranen uit terwijl ze op haar billen op de baan zat. Iets in haar benen deed het niet meer en dat kostte haar zichtbaar pijn en verdriet.

Rolstoel

Twee medische hulpkrachten kwamen haar ondersteunen met icepacks en een ander rolde alvast een rolstoel het veld op. Het snikken van Stakusic ging door merg en been. Met haar armen en een handdoek voor haar gezicht moest ze de strijd staken die ze wellicht toch niet gewonnen had. Tegenstander Hon hielp haar in de rolstoel en met een trieste aftocht nam Stakusic afscheid van de Australian Open. De nummer 127 van de wereld had zich via de kwalificaties geplaatst voor de eerste ronde. Hon kwam met een wildcard in het hoofdtoernooi terecht.

Felix Auger-Aliassime

Alsof de uitvalbeurt van de Canadese nog niet erg genoeg was voor haar en haar land, ging bij de mannen top-tienspeler Felix Auger-Aliassime op dezelfde manier uit het toernooi. Hij stond 2-1 achter tegen de Portugees Nuno Borges, maar moest toen opgeven met kramp. Voor de nummer 7 van de plaatsingslijst eindigt de eerste Grand Slam van 2026 dus ook in mineur. Canada is in één klap twee spelers kwijt. Ook Gabriel Diallo en Liam Draxl liggen al uit het toernooi.

