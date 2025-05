TV-gids Roland Garros: zo kijk je live naar de partijen van Tallon Griekspoor en Jesper de Jong in de 'stad van de liefde'

De volledige tennistop is afgereisd naar Parijs voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Van zondag 25 mei tot en met 8 juni strijden de beste tennissers ter wereld op het Franse gravel om miljoenen. Vijf Nederlanders deden mee in het enkelspel en alleen Tallon Griekspoor en Jesper de Jong zijn nog over. Hieronder lees je hoe je live naar hun duels op Roland Garros kunt kijken.

Titelverdedigers zijn Carlos Alcaraz bij de mannen en Iga Swiatek bij de vrouwen. Zij hopen hun titel dit jaar uiteraard te prolongeren en in dat geval spekken ze ook weer flink hun bankrekening. Voor de winnaars in het enkelspel liggen namelijk miljoenen euro's aan prijzengeld klaar.

Nederlanders op Roland Garros

In Parijs deden er vijf Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus. Alleen Griekspoor en De Jong zijn inmiddels nog over.

Van Griekspoor mocht vooraf ook het meeste verwacht worden als we naar de ranking van de Nederlanders kijken. Hij is de nummer 34 van de wereld en bereikte vorig jaar de derde ronde. Daarin verloor hij na een ware thriller van wereldtopper Alexander Zverev, die uiteindelijk de finale haalde.

Toch was Griekspoor niet de Nederlandse deelnemer met de beste prestatie in het verleden. Die eer is namelijk weggelegd voor Rus. Zij haalde ooit eens de vierde ronde, maar dat is inmiddels al dertien jaar geleden. Die prestatie wist ze dit jaar niet te herhalen.

Favorieten Roland Garros

Bij de mannen lijkt titelverdediger Alcaraz de topfavoriet, maar hij krijgt met onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic, Zverev, Jack Draper en Holger Rune flink wat concurrentie. Alcaraz en Sinner verdeelden onderling de laatste vijf grandslamtitels bij de mannen.

Swiatek won bij de vrouwen vier van de vorige edities, maar toch zullen weinig kenners haar bestempelen als de topfavoriet. De Poolse stond sinds de finale van vorig jaar op geen enkel toernooi meer in de eindstrijd en is afgezakt naar de vijfde plek op de wereldranglijst. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini en Mirra Andreeva lijken de grootste kanshebbers.

Live Roland Garros

Roland Garros is net als de andere grandslamtoernooien ook dit jaar weer te bekijken via tv-zender Eurosport en dus ook via de app HBO Max. Doordat de zender ook de rechten van de Giro d'Italia in handen heeft, moeten tennisfans tijdens de eerste week van Roland Garros vaak kijken via Eurosport 2. Via HBO Max zijn alle wedstrijden live te streamen. De uitzendingen beginnen dagelijks om 10.30 uur en duren tot ongeveer 23.00 uur.

