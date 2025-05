Tennisser Jesper de Jong verlaat Roland Garros met flink wat prijzengeld ondanks uitschakeling

De Nederlandse tennisser Jesper de Jong verlaat Roland Garros, maar niet met een lege portemonnee. Hij liet een paar uitstekende dingen zien in de Franse hoofdstad en bereikte uiteindelijk de tweede ronde. Daarin was Alexander Zverev te sterk.

De Jong knokte zich letterlijk en figuurlijk naar extra euro's. Hij was hard op weg naar uitschakeling in de eerste ronde, toen hij met 2-0 in sets achter kwam tegen de Italiaan Francesco Passaro. Had De Jong die wedstrijd verloren, dan was hij met 78.000 euro huiswaarts gekeerd. Gelukkig rechtte de Nederlander knap de rug en won hij drie sets op rij.

Tennisser Jesper de Jong trots op zichzelf na fraaie zege op Roland Garros: 'Heb m'n visitekaartje afgegeven' Jesper de Jong heeft een mooie overwinning geboekt in de eerste ronde van Roland Garros. Daar moest de 24-jarige Nederlander diep voor gaan. Tegen de Italiaan Francesco Passaro, zo'n vijftig plekken lager op de wereldranglijst, won hij de beslissende set: 3-6, 6-7, 6-4 7-6 6-1.

Uitschakeling tegen Zverev

Dus mocht De Jong zich melden voor een prachtig affiche in de tweede ronde tegen de Duitser Alexander Zverev, de verliezend finalist van vorig jaar. Net als in 2024 maakte de Nederlander het een wereldtopper knap lastig. Toen pakte hij een set tegen de latere winnaar Carlos Alcaraz, dit keer deed hij dat tegen de nummer 3 van de wereld.

Tennisser Jesper de Jong krijgt steun van bekende vriendin tijdens partij tegen wereldtopper op Roland Garros Jesper de Jong beleefde voor het tweede jaar op rij een bijzonder moment op Roland Garros. De Nederlandse tennisser nam het een jaar geleden in de tweede ronde op tegen Carlos Alcaraz en donderdag trof hij wereldtopper Alexander Zverev. De Jong werd in Parijs tijdens die wedstrijd gesteund door zijn bekende vriendin Pien Hersman.

Dat deed De Jong onder toeziend oog van zijn schaatsende vriendin Pien Hersman. Zij was overgekomen uit Spanje, waar ze met haar schaatsteam op trainingskamp was. Hersmans aanwezigheid leek te helpen, want met overtuiging pakte De Jong de eerste set (6-3). Helaas voor hem draaide Zverev het daarna helemaal om en won hij nog maar zes games.

Prijzengeld Jesper de Jong op Roland Garros

Dus was het einde verhaal voor De Jong, die niet met lege zakken uit de stad van de liefde vertrekt. Hij kan 117.000 euro bijschrijven op zijn rekening. Om dat in perspectief te zetten: de Nederlander verdiende in zijn hele carrière net iets meer dan een miljoen euro. Tallon Griekspoor, die als enige Nederlander wel de tweede ronde overleefde, maakt nog kans op een groter bedrag:

Prijzengeld Roland Garros | Nog vier Nederlandse tennissers strijden om miljoenen euro's in Parijs De beste tennissers en tennissters ter wereld reizen de komende dagen af naar Parijs voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Vijf Nederlanders plaatsten zich voor het hoofdtoernooi, dat van zondag 25 mei tot en met zondag 8 juni duurt. Zij strijden op het gravel in de Franse hoofdstad niet alleen om de sportieve eer, maar ook om miljoenen aan prijzengeld.

In het dubbelspel is De Jong nog wel actief, daar komt hij met de Belg Zizou Bergs in de eerste ronde in acties tegen het Portugees-Franse duo Nuno Borges en Arthur Rinderknech.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.