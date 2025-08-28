De eerste dagen van de US Open waren weinig succesvol voor de Nederlandse toptennissers, maar met Suzan Lamens zit er nog wel één landgenoot in het hoofdtoernooi. Zij knokte zich naar de tweede ronde, waar vandaag (donderdag) een loodzware, maar mooie tegenstander wacht. Zo kijk je live naar het duel op de US Open tussen Lamens en Iga Swiatek.

Bij de mannen sneuvelden Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp allemaal in de eerste ronde, dus is het aan de 26-jarige Lamens de taak de Nederlandse eer te verdedigen in New York. Ze mag bij haar debuut op de laatste Grand Slam van het seizoen haar tweede duel op centre court spelen. De Poolse Swiatek is namelijk haar tegenstander. Zij is als tweede geplaatst en virtueel de nummer drie van de wereld.

Waar is de US Open 2025 live te zien?

De US Open 2025 is live te zien op Eurosport 1 en op Eurosport 2. Mocht je echt álle wedstrijden willen zien, dan kan dit via streamingsdienst HBO Max. In tegenstelling tot Wimbledon is de US Open niet te zien op Ziggo Sport. De uitzending begint elke dag rond 17.00 uur en duren ongeveer tot 06.00 uur in de Nederlandse ochtend. Lamens komt donderdag in de eerste partij van de dag in actie en zal dus net iets rond 17.30 uur aan haar wedstrijd beginnen in het iconische tennisstadion Arthur Ashe.

Amerikaanse winnaar?

De tennisfans zullen vooral hopen op een nieuwe spectaculaire finale tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, de tennistitanen van dit jaar. Of lukt het dan toch een Amerikaan om eindelijk weer te winnen in eigen land? Vorig jaar verloor Taylor Fritz de finale van Sinner. Andy Roddick was in 2003 de laatste Amerikaan die dit lukte. Bij de vrouwen won Coco Gauff in 2023.

Nederlanders

De US Open telde drie Nederlandse mannelijke tennissers. Tallon Griekspoor was de hoogst geplaatste Nederlander, maar zette zijn negatieve vorm door in de eerste ronde, waarin hij meteen verloor. Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong deden ook mee, maar moesten allebei ook al in de eerste ronde het hoofd buigen. Lamens is daardoor de enige overgebleven Nederlandse in het hoofdtoernooi.

Alles over de US Open 2025

