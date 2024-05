Twijfelende Novak Djokovic worstelt zich op Roland Garros naar tweede ronde

Novak Djokovic twijfelde openlijk over zijn vorm, maar het begin is gemaakt op Roland Garros. De nummer één van de wereld kwam de eerste ronde in Parijs zonder al te grote problemen door, al overtuigde hij ook niet tegen de nummer 142 van de wereld.

De Serviër begon met de nodige twijfels aan het Franse graveltoernooi. Een paar dagen voor Roland Garros speelde hij een toernooi in Zwitserland en dat viel vies tegen. Op de Geneva Open ging hij met pijnlijke cijfers onderuit in de halve finale en sprak hij zijn twijfels uit over zijn kansen op het grandslamtoernooi.

De twijfels kon hij wegnemen door zonder problemen af te rekenen met Pierre-Hugues Herbert, de nummer 142 van de wereldranglijst. De Fransman bleek geen probleem voor de nummer één van de wereld. In de eerste set pakte Djokovic al snel een game af tijdens een servicebeurt van Herbert, waarna hij de eerste set met 6- naar zich toetrok.

Moeizame tweede set

De 33-jarige Hubert kwam in de tweede set beter voor de dag en maakte het Djokovic heel lastig. Er moest zelfs een tiebreak aan te pas komen. Die werd uiteindelijk gewonnen door de Serviër. De man die 24 grandslamtoernooien won maakte het uiteindelijk af in in de derde set: 6-4.

Djokovic imponeerde dus niet, maar gaat wel zonder grote problemen door naar de tweede ronde. Daar ontvangt hij de Spanjaard Roberto Carballes Baena, de nummer 49 van de wereld.