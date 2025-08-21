De US Open vreest voor een invasie van beesten tijdens het Grand Slam-toernooi. De organisatie heeft de fans al gewaarschuwd voor de 'seksbeluste insecten' én de toeschouwers krijgen een opvallende opdracht mee.

Het gaat om de lantaarnvlieg, een soort sprinkhaan die eigenlijk uit Azië komt. De lantaarnvlieg werd per ongeluk in Zuid-Korea geïntroduceerd en heeft zich vervolgens invasief verspreid naar onder andere de Verenigde Staten. Dat land ondervindt veel last van het beestje, dat juist in augustus begint met voortplanting.

Het beestje is al in 29 van de 62 districten van New York gespot en dus bereidt de organisatie zich voor op het ergste. The Sun omschrijft de sprinkhanen op dit moment als 'seksbeluste' en 'invasieve' insecten. Om te voorkomen dat de plaag nog verder verspreid in de omgeving van het Grand Slam-toernooi, krijgen de toeschouwers een duidelijke opdracht mee.

'Stamp ze dood'

Fans, spelers en andere aanwezigen hebben de taak om de juiste mensen te informeren over de aanwezigheid van zo'n diertje, om het vervolgens zelf dood te stampen. Overigens kunnen de beesten alleen schadelijk zijn door het aantasten van planten en gewassen.

Veelbesproken gemengd dubbelspel

De US Open begint officieel op zondag 24 augustus met het enkel- en dubbelspel, maar de afgelopen dagen was er al genoeg tennis te zien op Flushing Meadows. De kwalificatie voor het hoofdtoernooi wordt momenteel afgewerkt én het veelbesproken gemengd dubbelspel stond de afgelopen dagen op het programma.

Niet de toppers uit het enkelspel, maar het gevestigde duo Sara Errani en Andrea Vavassori trok aan het langste eind. Zij waren al de regerend kampioen op de US Open en prolongeerden dus hun titel. Na afloop haalden de Italianen overigens uit naar de organisatie.

Alles over US Open

