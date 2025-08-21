Wat begon als een complete offday, eindigde in een fraaie wederopstanding. Na een kansloze 0-6 in de openingsset draaide Botic van de Zandschulp het duel tegen Sebastián Báez volledig om: 6-1, 6-4. Dankzij die comeback staat de Nederlander in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Winston-Salem en lijkt hij precies op tijd in vorm voor de US Open.

In het eerste bedrijf kwam Van de Zandschulp er totaal niet aan te pas. De nummer 92 van de wereld pakte slechts negen punten, kreeg geen enkele breakkans en moest toezien hoe Báez overtuigend de set naar zich toetrok. De Nederlander leek een lastige partij tegemoet te gaan.

Van dramatische start naar overtuigende comeback

Maar daarna kantelde het duel volledig. Plots was het Van de Zandschulp die de Argentijn onder druk zette. Hij won de tweede set met ruime cijfers en stond in zijn eigen servicegames geen enkel breakpoint toe. In de beslissende set hield hij zijn zenuwen in bedwang en sloeg hij vier aces op weg naar de zege.

In de kwartfinales treft Van de Zandschulp de Chinees Yunchaokete Bu, de nummer 76 van de wereld. Het wordt hun eerste ontmoeting, maar Bu liet al zien in vorm te zijn door onder anderen topfavoriet Stéfanos Tsitsipás te verslaan. Maar met de recente resultaten van de Wageninger is alles mogelijk.

Botic with the TOUCH at net 🙌@wsopen pic.twitter.com/sBLBsBCi5U — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2025

Perfecte timing richting US Open

Voor Van de Zandschulp is het een nieuwe opsteker in een seizoen dat lange tijd moeizaam verliep. Eerder deze zomer haalde hij al de halve finales in Kitzbühel en ook op Wimbledon liet hij weer tekenen van herstel zien. Nu staat hij voor de eerste keer sinds 2023 opnieuw in de kwartfinales van een hardcourttoernooi.

De timing kan nauwelijks beter. Winston-Salem geldt als de laatste voorbereiding op de US Open, waar Van de Zandschulp zijn beste herinneringen aan bewaart. In 2021 haalde hij daar verrassend de kwartfinales en vorig jaar stuntte hij door Carlos Alcaraz in straight sets uit te schakelen. Of hij ook dit jaar opnieuw kan verrassen in New York, zal komende week moeten blijken.

