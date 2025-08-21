Sara Errani en Andrea Vavassori hebben hun titel in het gemengd dubbelspel op de US Open met succes verdedigd, maar gebruikten hun overwinning vooral om opnieuw een duidelijk signaal af te geven aan de organisatie. Volgens het Italiaanse duo zijn de veranderingen in het toernooi niet eerlijk voor de echte dubbelspecialisten.

Als regerend kampioenen kregen ze nog wel een wildcard, maar zagen intussen hoe de meeste andere plekken in het gemengd dubbeltoernooi naar grote namen uit het enkelspel gingen. Toch bewezen ze hun waarde: in de finale rekenden ze af met Iga Swiatek en Casper Ruud en pakten opnieuw de titel.

Statement richting organisatie: meer erkenning voor dubbelspecialisten

Pas daarna maakten Errani en Vavassori gebruik van het podium om hun punt te maken. "Ik denk dat dit toernooi voor alle dubbelspelers is die dit jaar geen kans kregen om mee te doen", zei Errani in een vol Arthur Ashe Stadium. "We hebben laten zien dat dubbelspel een specialisme is, en geen speeltje voor de enkelspelers."

Ook Vavassori haakte in op de woorden van zijn partner en benadrukte dat dubbelspel een volwaardige discipline verdient. "We hebben laten zien dat dit een geweldig product is. Het publiek heeft genoten, het stadion zat vol en de sfeer was fantastisch. Ik denk dat we in de toekomst meer zichtbaarheid en marketing nodig hebben, want dubbelspel kan veel groter worden", klonk hij lovend.

Symbolische zege met extra lading

Voor de Italianen voelde de overwinning daardoor extra bijzonder. Niet alleen omdat ze hun titel wisten te prolongeren, maar ook omdat ze volgens eigen zeggen een statement maakten richting de organisatie en tenniswereld. "Dit was niet alleen onze trofee, maar ook die van alle dubbelspecialisten die geen kans kregen", aldus Errani.

Daarmee werd hun sportieve revanche ook een symbolische overwinning. Terwijl de US Open koos voor een vernieuwd format met enkelspelsterren in de hoofdrol, bewezen Errani en Vavassori dat ervaring in het dubbelspel de doorslag kan geven. Hun titel leverde dit keer bovendien 850.000 euro prijzengeld op, ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Een hard gelach voor de dubbelspecialisten die niet mee mochten doen.

Focus verschuift naar start enkelspeltoernooi

Voor Errani en Vavassori zit hun gemengd-dubbelavontuur er voorlopig op, al is de kans groot dat ze ook nog in het reguliere dubbelspel aan de bak moeten in New York. Ondertussen verschuift de aandacht naar het enkelspeltoernooi, dat zondag van start gaat. Daar verschijnen alle grote namen op de baan, met Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Iga Swiatek en Aryna Sabalenka als grootste blikvangers.

