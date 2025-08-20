De Nederlandse toptennissers Jesper de Jong en Arantxa Rus hopen het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Dat moet gebeuren via de kwalificaties. De Nederlanders draaien daarvoor wel overuren.

Van de vijf Nederlanders die startten aan het kwalificatietoernooi van de US Open zijn er nog drie over. Dat zijn De Jong, Rus en Arianne Hartono. De twee eerstgenoemden stonden op woensdag op het programma, maar het weer boven New York werkte niet mee.

Regen, regen en nog eens regen

Rus startte rond 18.00 uur (Nederlandse tijd) aan haar partij tegen de Britse Jodie Burrage. Het ging de goede kant op voor de Nederlandse, die bij 4-3 in haar voordeel brak. Bij een stand van 5-3 werd de partij echter onderbroken door hevige regenval. Niet gek, gezien de beelden uit New York:

Not looking good at the US Open. Gonna be a long day... pic.twitter.com/KuKHdz0fQM — José Morgado (@josemorgado) August 20, 2025

'Het ziet er niet goed uit voor de US Open. Het wordt een lange dag...', plaatste de Portugese tennisjournalist José Morgado op X (voorheen Twitter). Daar voegde de Amerikaan Randy Walker aan toe: "Er zijn 36 wedstrijden afgelast tijdens de kwalificatie vanwege de regen."

Hoe nu verder?

Ook de partijen van Rus en De Jong horen daarbij. De partij van De Jong in de tweede kwalificatieronde stond oorspronkelijk gepland om 19.10 uur (Nederlandse tijd). Hij neemt het op tegen de Fransman Harold Mayot, de nummer 150 van de wereld. Ook het duel tussen Arianne Hartono en de Australische Olivia Gadecki wordt naar donderdag verschoven, in de hoop dat het dan niet regent.

De partijen in het gemengd dubbel, gespeeld in een nieuw format, gaan wel door. Die worden gespeeld onder het dak van het Arthur Ashe Stadium.

