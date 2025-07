Het leven lachte Carson Branstine een maand geleden nog volop toe. De Canadese tennisster sloeg zich via de kwalificaties naar haar debuut op het hoofdtoernooi van Wimbledon. Die opleving in haar carrière kon ze dinsdag een vervolg geven, maar onder grote belangstelling faalde het veelbesproken fotomodel.

De 24-jarige Branstine mocht zich na haar kansloze debuut op Wimbledon, waar ze verloor van de nummer één van de wereld Aryna Sabalenka, weer eens laten zien op het hoogste podium. Ze kreeg van het WTA 1000-toernooi in Montreal een wildcard en kreeg dit keer een iets betere loting. Voor eigen publiek mocht ze het opnemen tegen de nummer 72 van de wereld, de Griekse Maria Sakkari. Branstine gaf haar thuispubliek waar voor hun geld. Na bijna 2,5 uur gaf ze zich pas gewonnen: 6-2, 3-6, 7-5 voor Sakkari.

Meer dan 10.000 euro rijker

Branstine, die meerdere studies afrondde en zich als fotomodel wil profileren, tennist er vooral bij om het geld te verdienen dat haar carrière naast de baan kan ondersteunen. Daardoor zal ze erg blij zijn met de uitnodiging van het masterstoernooi in Montreal. Want na de Grand Slams wordt er op dat soort toernooien het meeste prijzengeld uitgekeerd. Door haar jammerlijke nederlaag in de eerste ronde tegen Sakkari verdient ze toch even 10.870 euro.

'Tot nu toe weinig geluk'

Haar Griekse tegenstander Sakkari boekte ternauwernood een plekje in de tweede ronde en was na afloop dan ook ontevreden over haar wedstrijd tegen Branstine. "Waar ik van genoten heb vandaag? Van heel weinig dingen", zei ze met een zuur lachje na afloop op de baan. "Ik was blij met dat ik vocht in de derde set. Ik heb wat geluk gehad met wat ballen die op de lijn vielen. Toernooien in Canada hebben mij tot nu toe weinig geluk gebracht, dus ik hoop dat er dit jaar een einde aan komt."

Burning the midnight oil in Montreal! 🌙@mariasakkari passes Branstine's test and is into the next round. #OBN25 pic.twitter.com/h6cFF7X5iC — wta (@WTA) July 29, 2025

Nu tegen Pegula

Sakkari weet dat ze een flink stuk beter moet in de volgende ronde, want dan wacht in de Amerikaanse Jessica Pegula een tennisster van wereldformaat. Zij is als derde geplaatst op het masterstoernooi van Montreal en kreeg een bye in de eerste ronde.