Carson Branstine was een opvallende verschijning afgelopen Wimbledon. De 24-jarige Amerikaans-Canadese tennisster maakte haar debuut op het iconische grandslamtoernooi. Brastines bekendheid groeide en daarmee ook de haatdragende persoonlijke berichten die ze ontving.

Het zat Branstine, die door de Britse pers werd omgedoopt tot 'mooiste debutante', niet mee in Londen. Ze werd in de eerste ronde gekoppeld aan Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. De Canadese verloor dan ook in straight sets. Achter Branstine schuilt een opvallend verhaal, ze is namelijk ook model. Met het geld dat ze daarmee verdient, reist ze de wereld over voor tennistoernooien.

Haatreacties

Door haar groeiende bekendheid namen de gemene opmerkingen van mensen op sociale media toe. Branstine neemt de beledigingen voor lief en suggereert dat ze alleen maar bevestigen wat ze al weet. "Mensen geven graag hun mening over dingen waar ze eigenlijk niets van weten, maar het stoort me niet", vertelt ze tegenover The Sun.

"De twee meest voorkomende haatreacties bevestigen precies waarom ik een model ben, dus het is zoiets van: bedankt jongens, jullie zeggen niets wat ik niet weet", aldus de Canadese. "Mij een alien noemen", geeft ze als voorbeeld. "Ik heb reacties gezien, DM's gehad waarin stond 'Oh, je ogen lijken ver uit elkaar te staan' en 'Je bent een alien'", zegt Branstine. "Ik denk dan: dat is letterlijk het punt. Dank je wel. Ik noem mezelf constant een alien."

Lijkt op een man

Branstine krijgt ook berichten dat ze op een man of jongen lijkt. "Dat is ook het punt. Dat wordt gevierd in de modellenindustrie", verzekert ze. "Bedankt dat jullie bevestigen dat Wilhelmina (haar modellenbureau, red.) een goede beslissing heeft genomen om mij te contracteren, want dat is geweldig. Ik ben het er helemaal mee eens."

Van Sabalenka kreeg Branstine in ieder geval een mooi compliment. "Je bent zo mooi", zei de Wit-Russische. "Ik kon het niet geloven. En ik dacht: jij ook. En toen lachten we een beetje. Dat was ons gesprekje", blikte Branstine terug op die ontmoeting.

