De Australiër Nick Kyrgios behoort tot de meest opvallende tennissers van de afgelopen jaren, niet zozeer vanwege zijn sportieve resultaten, maar meer door de controverses op en naast de baan. Hij voelt nu echter dat zijn dagen als professioneel tennisser ten einde lopen.

Dit jaar speelde hij slechts vier wedstrijden, met één overwinning en drie nederlagen. Vorig jaar waren dat er twee, die hij allebei verloor en het jaar daarvoor slechts één, die hij ook verloor. Het laatste volledige seizoen voor Kyrgios was in 2022, toen hij de finale van Wimbledon bereikte. Daar moest hij zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic.

Gezondheidsproblemen

Ook uit deze cijfers blijkt dat de carrière van de voormalige nummer 13 van de wereld al enige tijd in het slop zit, voornamelijk door aanhoudende gezondheidsproblemen. Zijn laatste wedstrijd was in maart, toen hij in Miami verloor van de Rus Karen Khachanov.

Het grootste probleem zijn aanhoudende blessures. De tennisser heeft al operaties aan beide knieën ondergaan. Om deze reden overweegt hij een einde aan zijn carrière. “Ik weet dat ik door al deze blessures het einde nader. Ik kan gewoon geen nieuwe operatie aan die me zes tot negen maanden buitenspel zou zetten”, zei Kyrgios openhartig in de podcast Unscripted van Josh Mansour.

Terugkeer

“Ik train en speel praktisch elke dag. Ik doe alleen niet mee aan wedstrijden. De ATP-kalender is bijna voorbij, maar er zijn nog een paar toernooien”, zei hij, eraan toevoegend dat hij in januari wil spelen op de Australian Open in Melbourne. Hij gelooft zelfs dat hij dit jaar nog terugkeert op de baan.

“Ik zal waarschijnlijk op de een of andere manier deelnemen aan de Australian Open. Ik weet niet precies aan welke toernooien ik zal meedoen, maar ik wil daar zeker nog een keer afscheid nemen”, verklaarde de winnaar van zeven ATP Tour-toernooien, die echter nog niet weet of volgend jaar zijn laatste zal zijn in zijn professionele carrière.

Omstreden

De dertigjarige speler is naast zijn prestaties op de baan ook berucht om zijn controversiële momenten. Bekend zijn de compilaties van zijn woede-uitbarstingen, waarbij meestal een racket sneuvelde. Ook discussies met scheidsrechters waren een onlosmakelijk onderdeel van zijn wedstrijden.