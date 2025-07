Nick Kyrgios denkt dat Jannik Sinner meer overwinningen gaat pakken in zijn carrière dan Carlos Alcaraz. De Australiër ziet dat de Italiaan meer mentaliteit heeft. Alcaraz daarentegen houdt te veel van feesten, vindt Kyrgios.

In de podcast van de UTS Tour bespreekt Kyrgios samen met de bekende tenniscoach Patrick Mouratoglou de discussie wie het dichtst bij een legendarische status zal komen, Sinner of Alcaraz. De Australiër denkt zelf dat de Spanjaard te veel afleiding heeft. "Hij raakt misschien te veel afgeleid. Hij houdt ook te veel van feesten. Dat is mijn enige ding. Sinner is meer iemand die thuis blijft denk ik."

Mouratoglou

Mouratoglou ziet wel dat over het algemeen Sinner de speler is die het vaakst zijn niveau haalt. "Sinner is ook wel een stuk meer consistent. Dat ligt ook aan zijn mentaliteit. Als je naar een seizoen kijkt, Alcaraz verliest gewoon simpelweg meer wedstrijden, dan Sinner. Echt veel meer. Alcaraz is mentaal niet altijd op de juiste plek. Hij heeft zijn ups en downs en Sinner presteert altijd hetzelfde."

Toch denkt Mouratoglou dat Alcaraz de grootste tennisser zal worden. Simpelweg omdat hij tegen Sinner altijd goed presteert. "Aan het eind draait het allemaal om de grote wedstrijden en de duels die ze tegen elkaar spelen. Ze gaan elkaar natuurlijk in veel finales tegenkomen en dat zijn de wedstrijden waar het om draait. Ik denk dat Sinner dan het vaakst als de beste naar boven komt. De laatste vijf won Alcaraz, dat zegt wel erg veel.

Wimbledon

In totaal won Alcaraz acht van de ontmoetingen met Sinner en de Italiaan won er vier. Op dit moment doen ze allebei mee aan Wimbledon. Alcaraz won in een lastig duel van Fabio Fognini en versloeg amateurspeler Oliver Tarvet, waardoor hij nu in ronde drie Jan-Lennard Struff treft. Sinner bond Luca Nardi en Aleksandar Vukic relatief makkelijk aan de zegekar en treft in ronde drie Pedro Martinez.