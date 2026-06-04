Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Na woensdag zijn alle Nederlandse tennissers, zowel in het enkel- als dubbelspel, uitgeschakeld. Donderdag staan de twee halve finales op het programma bij de vrouwen. Aryna Sabalenka is er niet meer bij. Volg al het tennisgeweld in Parijs hier live.

Op woensdag vond er een grote schock plaats toen Aryna Sabalenka werd uitgeschakeld. Ze verloor van Diana Shnaider die zich plaatste voor de halve finale. Dat deed ook de Poolse Maja Schwalinska. Bij de mannen verloor het toernooi met Felix Auger-Aliassime de volgende speler uit de top tien. Met Flavio Cobolli en Matteo Arnaldi wonnen er twee Italianen.

Om 15.00 uur is het eerst tijd voor de Oekraïense Marta Kostyuk die het opneemt tegen Mirra Andreeva uit Rusland. Dat duel is door de huidige situatie in die landen nogal beladen.

Daarna is het dus de beurt aan de Russische Shnaider, de beul van Sabalenka. Zij neemt het op tegen Chwalinska. De Poolse kwam nog nooit zover op het magische gravel en kampte de laatste tijd bovendien met geldzorgen.

In de ochtend staan er ook nog twee halve finales op het programma bij de dubbels. Eerst treft het Franse duo Quentin Halys en Pierre-Hugues Herbert het als tweede geplaatste duo bestaande uit de Brit Henry Patten en Harri Heliovaara uit Finland. De Franse tennissers schakelden woensdag de Nederlanders Sander Arends en David Pel uit. Ook vindt er een duel plaats bij de gemengde dubbels.

Donderdag is er voor de verandering eens geen avondsessie. De mannen hebben een dagje vrij en spelen op vrijdag hun halve finales. Topfavoriet Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De andere halve finale is er, ondanks de uitschakeling van Jannik Sinner, eentje tussen twee Italianen. Matte Arnaldi speelt tegen Flavio Cobolli.

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Eerdere uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova.

Bij de mannen is het na de uitschakelingen van Sinner en Novak Djokovic zelfs al zeker dat er een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. Zverev, die al drie finales verloor, is nu de grote titelfavoriet.

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