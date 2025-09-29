De Italiaan Lorenzo Musetti heeft zich de afgelopen dagen niet bepaald populair gemaakt. De toptennisser kwam dit weekend al in opspraak tijdens zijn eerste partij op de China Open door een enorme rel en heeft deze maandag weer op negatieve wijze van zich doen spreken. Het publiek liet daarbij duidelijk merken wat het daarvan vond.

Musetti begon het toernooi tegen de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard. De Italiaan won in drie sets, maar baarde vooral opzien met een zeer twijfelachtige opmerking. Hij haalde zich de woede op de hals van veel fans in de tiebreak van de tweede set. Toen hij de bal in het net sloeg, bewoog hij zijn hand naar zijn keel en claimde hij dat die 'verdomede Chinezen altijd blijven hoesten'.

Een volgens velen racistische opmerking, die Musetti op zeer veel kritiek kwam te staan. Hij werd bedolven onder de negatieve reacties en ging vervolgens diep door het stof. "Mijn woorden waren slechts gericht op een paar personen in de menigte die herhaaldelijk hoesten en het spel verstoorden. Ze waren nooit, op welke manier dan ook, bedoeld voor het Chinese volk."

Dat was afgelopen weekend, maar deze maandag was het weer raak. Musetti speelde de derde ronde tegen de Amerikaan Learner Tien. Lange tijd leek er niets aan de hand. Musetti won de eerste set, maar nadat hij de tweede verloor ging het mis. Plots lukte er niets meer. Bij een 3-0 achterstand in de derde zet werd duidelijk waarom: Musetti moest opgeven.

Dat werd niet bepaald gewaardeerd. Er klonk een luid boe-geroep vanaf de tribunes. Uiteraard waren zij ook zeer teleurgesteld in de opgave. Overigens kreeg Musetti in de tweede ronde ook te maken met boe-geroep, maar had zeer waarschijnlijk te maken met zijn controversiële uitspraak.

Vijf opgaves op één dag

Overigens regent het in Beijing opgaves. Jakub Mensik moest na een set al stoppen tegen Alex de Minaur. En bij de vrouwen waren er zelfs drie wedstrijden die noodgedwongen vroegtijdig eindigden. Qinwen Zheng, Camila Osorio en Lois Boisson staakten al vroeg de strijd.