Toptennisser Lorenzo Musetti en het Chinese tennispubliek zullen niet gauw vrienden worden. Onlangs sprak de Italiaan zich negatief uit over de fans en daar krijgt hij nu de rekening voor betaald.

"Die verdomde Chinezen hoesten altijd. Ze blijven hoesten. Ze hoesten elke drie minuten!", waren de woorden van Musetti tijdens een tirade eind september op het ATP-toernooi van Beijing. Die kritische uitlatingen werden al snel opgepikt door het Chinese publiek, waarna de Italiaan het nodig achtte om met excuses te komen.

"Mijn woorden waren slechts gericht op een paar personen in de menigte die herhaaldelijk hoesten en het spel verstoorden. Ze waren nooit, op welke manier dan ook, bedoeld voor het Chinese volk", probeerde Musetti zichzelf te redden. Nadat hij opgaf in de derde ronde, verliet hij onder boe-geroep de baan.

Opnieuw mikpunt van spot

Na de China Open in Beijing reisde Musetti af naar de Shanghai Masters. Op het ATP 1000-toernooi speelde hij dus opnieuw in het hol van de leeuw. In zijn partij in de achtste finales tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime voelde de Italiaan zich opnieuw bejegend. Hij klaagde bij de umpire over hoestend publiek tussen zijn eerste en tweede service. Ook was er een moment dat een fan een flesje champagne opende op het moment dat Musetti op wilde slaan.

Someone opened a MOET bottle between Musetti's first and second serves 🤔 pic.twitter.com/VBQlg8Jlhq — José Morgado (@josemorgado) October 8, 2025

"Ik weet dat ik een fout heb gemaakt en dat ik iets verkeerds heb gezegd, maar zeg er alsjeblieft iets over tegen ze", smeekte hij bij de umpire. Veel hielpen die smeekbedes niet, want de nummer 8 van de plaatsingslijst verloor in twee sets van zijn Canadese tegenstander.

Tallon Griekspoor uitgeschakeld

Het werd 6-4 6-2 voor Auger-Aliassime, die zich plaatste voor de kwartfinales. Vrijdag speelt hij tegen de Fransman Arthur Rinderknech, die op zijn beurt afrekende met de Tsjech Jiri Lehecka. De Nederlander Tallon Griekspoor had ook de kans om zich bij de laatste acht te melden, maar struikelde over de nummer 204 van de wereld. Hij gaat net als Musetti met zo'n 88.000 euro naar huis.