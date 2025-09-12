Tennisster Danielle Collins van zichzelf laten horen na een turbulente periode in haar tenniscarrière. De speelster kende een veelbesproken partij op de Cincinnati Open, raakte vervolgens geblesseerd aan haar rug en heeft de laatste periode erg veel last gehad van die blessure.

De veelbesproken periode van Collins startte tijdens haar eerste partij op de Cincinnati Open vlak voor de US Open. Ze speelde daar in de eerste ronde tegen Taylor Townsend en daar ging ze in twee sets al ten onder. In de tiebreak van de tweede set vond echter het opvallendste moment plaats. Collins ging volledig uit haar plaat en riep luid hoorbaar tegen haar coach 'waarom overkomt mij dit'.

Veel fans dachten dat Collins niet tegen haar verlies kon, maar de reden achter haar woedeuitbarsting in Cincinnati had met iets anders te maken. Tijdens de partij tegen Townsend speelde een blessure aan haar rug op. Collins bleek te kampen met een hernia die ervoor zorgde dat ze met veel pijn op de baan stond. Het hield de speelster ook lange tijd aan de kant en nu laat ze voor het eerst van zich horen hoe haar herstel verliep.

"Het was een vreselijke tijd"

Bij een aantal foto's van de afgelopen weken deelt Collins haar emotionele verhaal. "Op mijn Instagram lijkt het alsof mijn tripjes rond de wereld altijd één groot hoogtepunt zijn, maar dat is niet altijd de realiteit. Het was een vreselijke tijd om miljoenen kilometers van huis weg te zijn, me ziek te voelen en een vreselijke pijn aan mijn rug. Ik weet niet wat ik had moeten doen zonder mijn vrienden."

Collins bedankt haar vrienden dan ook voor het zorgen in een lastige periode voor de tennisster. "Zij brachten me naar het ziekenhuis, zij brachten me naar de juiste dokter, maakten eten voor me, brachten me thee en bleven bij me op de bank. Ze deden kleine wandelingen met me en lieten me plat in de auto liggen met de verwarming op mijn rug. Ik heb geweldige vrienden die zowel de goede als de slechte dagen beter maken."