Veertienjarige 'nieuwe Andy Murray' haalt sponsordeal met opvallend merk binnen

Tennistalent Caelan McKechnie is pas veertien jaar oud, maar hij heeft zijn eerste grote sponsorcontract al op zak. 'De nieuwe Andy Murray' gaat samenwerken met het bekende brillenmerk Specsavers.

Mackechnie is op dit moment de Schots kampioen tennissen onder de 14 jaar en hij wordt gezien als het grootste talent van het Verenigd Koninkrijk. Hij won ook meerdere keren de prestigieuze jeugdtoernooien zoals Play Your Way to Wimbledon en 14U Tennis Europe Ireland en wedstrijd op de Junior European Tour. Dit weekend gaat Mackechnie op voor the Lexus National Junior Championships. Welk bedrag de Schot precies krijgt voor zijn nieuwe deal is onbekend.

14U Boys & Girls:

🥇 Caelan McKechnie & Lucas Nolte

🥇 Jessica Currie & Elisa Gibson pic.twitter.com/dl3R3qLqyu — Tennis Scotland (@tennisscotland) April 3, 2023

Reactie

"Ik vind het prachtig om samen te mogen werken met een merk als Specsavers. Ik kan niet wachten om de komende jaar met ze te blijven werken", zo vertelt het team van Mackechnie in een reactie. "De steun van een sponsor is cruciaal als ik mijn tennis naar een hoger niveau wil krijgen. Het tot de top halen is niet makkelijk en ook niet goedkoop. Alle kleine beetjes helpen onderweg naar dat doel en daarom wordt dit ook enorm gewaardeerd."

Ook Specsavers is trots op de samenwerking met McKechnie. "Wij zijn altijd trots om Schots talent te supporten en wij hopen dat onze steun McKechnie kan helpen om naar grote hoogtes te stijgen in zijn carrière. We kijken er naar uit om de komende twaalf maanden te zien hoe McKechnie de junior rankings gaat bestormen."

Specsavers

In Nederland is er geen enkele sporter die Specsavers als sponsor heeft. Het is wel een veelgebruikte term in voetbalstadions die fans roepen naar een arbiter als die een in hun ogen verkeerde beslissing maakt.