Verbaasde vrouw van oud-tennistopper Richard Krajicek 'viel midden in een gesprek': 'Dat ging ik maar even googelen'

Daphne Deckers reist regelmatig per trein door het land. In de coupe vangt ze boeiende gesprekken op. Soms gaan haar oren ervan klapperen. De vrouw van het Nederlandse tennisicoon Richard Krajicek schrijft erover in haar wekelijkse column.

Deckers ziet allerlei figuren en types passeren zodra ze in de intercity zit. Jolige studenten, lawaaiige muziekfans, keuvelende vriendinnen, etende hongerlappen.

"Én je hebt de dames die kletsend binnenkomen, gezellig doorpraten en geen idee hebben dat iedereen kan meeluisteren. Zo viel ik midden in een gesprek over een nieuwe elektrische tandenborstel", schrijft ze in De Telegraaf.

Tandenborstel met app

Tot haar verbazing vangt Deckers op dat de tandenborstel een bijbehorende app heeft. Daarmee kan de gebruiker zijn poetsvoorkeuren vastleggen en toepassen. Deckers ziet daar het nut niet van in.

"Waar gáát dat over?", vraagt ze zich af. "Slaan we niet een beetje door met die hele app-gekte? Kan een mens nu ook al niet meer z’n tanden poetsen zonder app?"

Hart

Deckers ving ook wat medische informatie op die nieuw voor haar was, namelijk dat een slecht gebit slecht is voor je hart. "O ja? Dus dat ging ik maar even googelen, en inderdaad: ontstekingen aan je tandvlees kunnen slecht zijn voor je hart", aldus de columniste.

Dit alles doet Deckers zich in de voortrazende trein afvragen of we met de wereld en mensheid nog wel op het juiste spoor zitten. "De lijst van dingen die slecht zijn voor je hart wordt steeds langer: te weinig beweging, te weinig slaap, te weinig fatsoen bij Trump en Poetin", somt ze op. "De vrouwen praatten door. De trein reed door. Alles ging gewoon verder. En ik vroeg me ondertussen af waar het zou eindigen."

Columns

Van kleine huiselijke zaken tot grote maatschappelijke ontwikkelingen: Deckers vervlecht die zaken in haar stukjes voor de krant. Soms schrijft ze dingen op waarvan Krajicek, winnaar van Wimbleddon 1996, zich zal afvragen of het echt nodig was om die met de wereld te delen. In een recente column gaf ze bijvoorbeeld enkele slaapkamergeheimen prijs.