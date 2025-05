Dit is Richard Krajicek: Wimbledon-kampioen trouwde met model en onderging zware operatie na zijn carrière

Richard Krajicek schreef in 1996 Nederlandse tennishistorie door Wimbledon te winnen, is gelukkig getrouwd met een model en bekleedt al jarenlang de functie van toernooidirecteur bij het ABN Amro Open. Toch maakte de oud-toptennisser op en buiten de baan ook de nodige nare dingen mee.

Krajicek werd op 6 december 1971 geboren in Rotterdam, maar het had weinig gescheeld of zijn wiegje had helemaal niet in Nederland gestaan. Zijn ouders Petr en Ludmila vluchtten een jaar voor zijn geboorte namelijk uit het toenmalige Tsjechoslowakije. Waar Richard later bekend kwam te staan als koele kikker was zijn vader dat allerminst.

Oud-toptennisser Richard Krajicek 'opgelucht' na medische ingreep: 'We richten ons nu op zijn herstel' Oud-tennisser Richard Krajicek heeft onlangs een hartoperatie gehad. Dat schrijft zijn partner Daphne Deckers op sociale media. Daarop is Krajicek te zien met een grote beterschapsballon met de tekst 'ik hou zoveel van jou'.

De jeugd van Krajicek was daardoor ook niet altijd even makkelijk. Zijn vader zag al snel het tennistalent en probeerde het maximale uit zijn zoon te halen, maar deed dat met harde hand. Het kwam de relatie tussen de twee dan ook niet ten goede en ze hadden dan ook jarenlang geen contact. Iets waar de scheiding van zijn ouders in 1987 niet aan bij zal hebben gedragen. Zijn vader kreeg later ook nog een dochter met een andere vrouw en dat halfzusje van Richard kon ook aardig tennissen: Michaella.

Groeispurt

Ook fysiek waren er de nodige problemen in zijn jeugd. Zijn groeispurt bleef lang uit en dus werd Krajicek zelfs al afgeschreven, maar rond zijn zestiende begon hij eindelijk te groeien. Coach Cees Houweling adviseerde hem om over te schakelen naar een enkelhandige backhand en vanaf dat moment ging het hard.

Geliefde van tennisicoon RIchard Krajicek stond doodsangsten uit: 'Ik werd binnengereden in een rolstoel' Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse oud-tennistopper Richard Krajicek, heeft in haar loopbaan als model heftige dingen meegemaakt. De columniste, boekenauteur en podcastmaker stond een keer doodsangsten uit.

Krajicek debuteerde in 1991 op een grandslamtoernooi bij de Australian Open en in dat jaar boekte hij ook zijn eerste toernooizege. De tennisser maakte enorme stappen en stond een jaar later al in de top 10 van de wereldranglijst. Krajicek bleef jarenlang rond die positie hangen, maar zijn definitieve doorbraak kwam in 1996 op Wimbledon.

Wimbledon-winnaar

De toptennisser leek met zijn aanvallende spel perfect gemaakt voor het Londense gras, maar in 1994 en 1995 ging het al in de eerste ronde mis. Krajicek nam een jaar later revanche en hoe. Hij maakte in de kwartfinales korte metten met Pete Sampras, die het toernooi de drie voorgaande jaren had gewonnen. Hij versloeg ook Jason Stoltenberg en kreeg in de finale de kans om de eerste Nederlander met een grandslamtitel in het enkelspel te worden.

Tennislegende Richard Krajicek over opvallend succes: 'Dat irriteert me eigenlijk mateloos' Richard Krajicek is een van de boegbeelden van het Nederlandse tennis. De oud-winnaar van Wimbledon maakt nu al jarenlang furore als toernooidirecteur van ABN Amro Open. De 53-jarige ziet bovendien tijdens de laatste jaren een opvallende ontwikkeling in de racketsport en heeft daar een heel dubbel gevoel bij.

Hij kreeg in de finale te maken met de Amerikaan MaliVai Washington die verrassend de finale had bereikt. Krajicek had geen enkele moeite met hem en schreef daarmee Nederlandse tennishistorie. Het meest spectaculaire moment van de finale gebeurde misschien wel vooraf. Terwijl Krajicek en Washington poseren voor de aanwezige fotografen rende er namelijk ineens een vrouwelijke streaker de baan op en zij zorgde daarmee voor een iconisch moment.

Familie

Het was een van de weinige momenten waarop de camera niet op de partner van Krajicek gericht stond. De tennisser sloeg twee jaar voor de finale namelijk model en actrice Daphne Deckers aan de haak. Zij werd vaak gezocht door de camera en dat leidde er misschien wel toe dat ze in 1997 een rol kreeg in de James Bond-film Tomorrow Never Dies.

Dit is de vrouw van oud-tennisprof Richard Krajicek: Daphne Deckers schittert op de televisie, in de krant en de Playboy Daphne Deckers (56) is geen onbekende naam voor vele Nederlanders. Als voormalig topmodel, actrice, auteur en presentatrice is zij inmiddels een bekend gezicht. De vrouw van voormalig tennisprof Richard Krajicek stond zelfs in de Playboy.

Krajicek en Deckers zijn nog altijd gelukkig samen. "Daphne is mijn steun en toeverlaat. We waren meteen een goede combinatie", vertelde de tennisser ooit tegen Story over hun relatie. Samen hebben ze twee kinderen: dochter Emma en zoon Alec. Beiden hebben trouwens de achternaam van hun moeder gekregen om minder druk op hun schouders te leggen. Alec trad in de voetsporen van zijn vader als tennisser, maar kon niet tot dezelfde prestaties komen.

Noodgedwongen met pensioen

De zege op Wimbledon bleek uiteindelijk het absolute hoogtepunt van Krajicek, die in 1999 wel nog de vierde positie op de wereldranglijst bereikte. Alleen Tom Okker, in 1974 derde, deed dat van alle Nederlandse tennissers ooit beter. De carrière van Krajicek ging uiteindelijk als een nachtkaars uit.

Oud-wereldtopper Richard Krajicek verliest van blinde speler: 'Dacht dat ik aardig kon tennissen...' Tijdens het ABN Amro Open moet toernooidirecteur Richard Krajicek er deze week voor zorgen dat alles op rolletjes loopt. De oud-toptennisser loopt in Rotterdam niet rond in zijn tenniskloffie, maar in een keurig maatpak en daarin stapte hij deze week toch ook de tennisbaan op. Dat liep alleen niet goed af.

Al vanaf het begin van zijn profcarrière kwakkelde hij met blessures, maar een elleboogblessure werd hem uiteindelijk fataal. Hij moest na het toernooi van Rosmalen in 2003 noodgedwongen zijn racket aan de wilgen hangen. Waar bijvoorbeeld Roger Federer pas op zijn 41ste stopte, was dat bij Krajicek al op zijn 31ste.

Toernooidirecteur

Het duurde echter niet lang voordat Krajicek een nieuwe baan vond. Hij verruilde zijn tennisoutfit voor een maatpak en werd vanaf 2004 de nieuwe toernooidirecteur van het ATP-toernooi in Rotterdam. Krajicek is ook dit jaar weer de eindverantwoordelijke bij het ABN Amro Open. In zijn tijd als directeur verleidde hij grote namen als Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray en Jannik Sinner om mee te doen. Dit jaar mag hij Carlos Alcaraz aan die lijst toevoegen.

Dit bedrag aan prijzengeld verdient toptennisser Carlos Alcaraz met zijn titel op ABN Amro Open Toernooidirecteur Richard Krajicek zal dolblij zijn geweest met de finale van het ABN Amro Open. In Rotterdam Ahoy streden wereldtoppers Carlos Alcaraz en Alex de Minaur zondagmiddag om de titel. De Spanjaard werd uiteindelijk de winnaar en voor hem lag er na afloop niet alleen 500 punten voor de wereldranglijst klaar, maar ook nog eens een heel mooi bedrag aan prijzengeld.

Hartoperatie

In mei 2025 deelde zijn vrouw heftig nieuws via Instagram. Krajicek moest namelijk een hartoperatie ondergaan. 'Het was een hele ingreep maar het is allemaal goed gelukt, dus we zijn blij en opgelucht', schreef zijn parter. Krajicek mocht gelukkig snel het ziekenhuis verlaten.