Carlos Alcaraz won dinsdagochtend nog het ATP-toernooi van Tokio en leek daarmee een streep te zetten onder blessurezorgen. In de eerdere rondes was er een groot schrikmoment tegen Sebastian Baez, maar kon hij het toernooi uitspelen en zelfs winnen. Maar nu komt hij met een verdrietige mededeling.

De Spaanse toptennisser heeft zich na zijn succes in Tokio af moeten melden voor de Shanghai Masters, een ATP 1000 toernooi. Dat is na de vier Grand Slams het hoogstgenoteerde toernooi van het jaar, samen met andere masterstoernooien. Alcaraz maakt zijn afmelding bekend via sociale media in een verdrietig statement. 'Ik ben heel erg teleurgesteld om te moeten meleden dat ik niet in staat ben om de Shanghai Masters te spelen dit jaar.'

'Ik worstel ermee'

Hij verwijst naar zijn fysieke gesteldheid en kampt misschien toch nog met naweeën van de blessure die hij in Tokio opliep. 'Helaas worstel ik met fysieke problemen en, na overleg met mijn team, geloven we dat de beste beslissing is om rust te pakken en te herstellen. Ik keek er heel erg naar uit om weer voor de fantastische fans te spelen. Ik hoop om snel terug te zijn en ik wil mijn Chinese fans graag volgend jaar weer zien', sluit hij zijn boodschap af.

i Carlos Alcaraz meldt zich af voor de Shanghai Masters. ©Instagram

Corentin Moutet profiteert

Het hoofdtoernooi van de Shanghai Masters begint op woensdag 1 oktober. De loting voor de eerste rondes was al geweest. Alcaraz was vrijgeloot voor de eerste ronde en dus moest er geschoven worden in het schema. De Fransman Corentin Moutet is nu de grote profiteur. Hij schuift als 33ste geseede tennisser op naar de bovenkant van het bracket en mag ook de eerste ronde overslaan. Hij treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen Learner Tien en Miomir Kecmanovic. Jannik Sinner, als tweede geplaatst, is nu de hoogste seed in Shanghai, maar hij zit aan de andere kant van het schema.

Shanghai Masters

Sinner is de titelverdediger in de Chinese stad. Hij versloeg vorig jaar Novak Djokovic in de finale in twee sets. Alcaraz verloor toen verrassend in de kwartfinales al van de Tsjech Tomas Machac.