Toptennisser Carlos Alcaraz liet zich helemaal gaan richting de umpire in de finale van de Japan Open. Zijn frustratie groeide gedurende zijn partij met Taylor Fritz, tot hij uiteindelijk een woedeuitbarsting kreeg.

Umpire Fergus Murphy had de leiding over de wedstrijd tussen de Spanjaard en de Amerikaan. Al in de eerste set was Alcaraz geïrriteerd. Hij voelde zich namelijk opgejaagd door de scheidsrechter.

Volgens de nummer één tennisser van de wereld liet hij de shot clock, voor de eerste service, te vroeg aflopen. Daardoor had Alcaraz niet genoeg tijd tussen punten door. Op een gegeven moment was de maat vol.

De woedende Alcaraz schreeuwde richting Murphy. "Vind je dit normaal? Je hebt nog nooit in je leven tennis gespeeld." De umpire legde hem vervolgens uit dat hij zelf geen invloed had op de klok ], maar dat die automatisch begon met aftellen. Daar wilde de 22-jarige echter niks van weten. Hij bleef maar klagen over de tijd. Dat deed hij ook bij zijn eigen team.

Overwinning en prijzengeld

Ondanks zijn race tegen de klok, wist Alcaraz wel in twee sets te winnen van Fritz: 6-4, 6-4. Het levert hem niet alleen de titel, maar ook een mooi geldbedrag op. Hij krijgt ongeveer 350.000 euro aan prijzengeld voor de winst in Tokio.

Daar kwam dinsdag nog een miljoen euro extra bij. Het evenement in de Japanse hoofdstad is namelijk een ATP 500-toernooi en daarvan zijn er elk jaar negen. De speler die op de toernooien het beste presteert, krijgt een bonus van een miljoen.

Alcaraz is op die ranglijst al niet meer in te halen. Zijn grootste concurrent was Alex de Minaur, maar die verloor dinsdag in Beijing de halve finale van de China Open van Jannik Sinner.