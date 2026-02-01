Novak Djokovic heeft Carlos Alcaraz gefeliciteerd met zijn bizarre succes in de finale van de Australian Open. De Servische tennislegende vergat ook niet om respect te tonen aan Rafael Nadal, die de wedstrijd live vanaf de tribunes van de 'Rod Laver Arena' volgde.

Djokovic gaf toe dat hij niet had verwacht dit stadium van het toernooi te bereiken en deel te nemen aan de prijsuitreiking. Ook liet hij weten dat het onzeker is of hij volgend jaar terugkeert in Melbourne. "Gefeliciteerd, Carlos, wat een ongelooflijk toernooi en wat een paar weken. Wat je hebt gedaan, kan in één woord worden omschreven: historisch. Dit is legendarisch en ik wens je het allerbeste voor de rest van je carrière."

'Nog nooit zoveel liefde gevoeld'

"Je bent net zo jong als ik en ik weet zeker dat we elkaar nog vaak zullen ontmoeten de komende 10 jaar…", grapte de 38-jarige Djokovic. "Ik had een speech voorbereid voor zowel winst als verlies. Maar ik wil kort zijn – dit is het moment van Carlos. Nog nooit in Australië heb ik zoveel liefde en steun gevoeld. Ik heb geprobeerd jullie dat door de jaren heen terug te geven met goed tennis", sprak hij ook nog het publiek en de organisatie in Melbourne toe.

Boodschap aan Rafael Nadal

"Ik wil me ook richten tot de legendarische Rafael Nadal, die op de tribune zit. Het is natuurlijk heel vreemd om je daar te zien, en niet hier op de baan. Ik wil alleen zeggen dat het een eer was om de baan met je te delen, en dat jij hier bent om de finale te bekijken, is iets wat ik voor het eerst meemaak. Het voelt een beetje vreemd, maar bedankt dat je hier bent. De Spaanse legendes zijn te talrijk – vanavond voelde het als twee tegen één, dat was niet eerlijk!"

'Ik moet eerlijk zijn'

De Serviër wilde niet te lang stilstaan bij zijn mogelijk naderende afscheid van de Australian Open en van het tennis in het algemeen. "Maar ik moet eerlijk zijn: ik dacht niet dat ik ooit nog op de afsluitingsceremonie van een Grand Slam-toernooi zou staan. God weet wat er morgen zal gebeuren, laat staan over zes maanden, maar de reis alleen al was ongelooflijk. Ik hou van jullie allemaal.