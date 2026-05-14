Wat goed is, komt snel en dat is het geval bij tennistalent Iva Jovic. De pas 18-jarige Amerikaanse maakt dit jaar heel veel indruk en hoort zelfs al bij de beste twintig tennissters ter wereld. In Rome kon ze tegen wereldtopper Coco Gauff net niet voor een stunt zorgen, maar ze verliet de Italiaanse hoofdstad wel met een heel bijzonder compliment van Aryna Sabalenka.

De 18-jarige Jovic brak eerder dit jaar defnitief door met haar sterke spel op de Australian Open. Ze haalde daar knap de kwartfinales en daarin werd ze pas gestopt door Sabalenka. De Amerikaanse staat nu al op de zeventiende plek van de wereldranglijst en gezien haar leeftijd lijkt de kans groot dat ze de komende jaren alleen maar verder zal gaan klimmen.

Jovic speelde in Rome de afgelopen week ook erg sterk en leek tegen landgenote Coco Gauff (WTA-4) op weg naar een grote stunt. De 18-jarige kreeg in de tweede set zelfs een matchpoint, maar die overleefde de tweevoudig grandslamkampioene en uiteindelijk pakte Gauff in drie sets de zege.

Op Instagram blikte Jovic donderdag terug op haar tijd in Rome met een reeks foto's vanuit de Italiaanse hoofdstad. "We leven en we leren", schreef ze erbij. Daarmee lijkt ze erop te doelen dat ze de volgende keer niet weer zo'n partij uit handen zal laten glippen.

Reactie Sabalenka zorgt voor blozende Jovic

Het bericht van Jovic werd ook gezien door Sabalenka en zij kon het niet laten om een reactie achter te laten onder het bericht van haar jonge collega. De Belarussische was namelijk iets opgevallen aan het uiterlijk van Jovic.

"Die ogen", reageerde Sabelenka en daarbij stuurde ze ook een emoji met hartjesogen mee. Dat compliment viel in goede aarde bij Jovic. "Blushing", schreef zij terug. Oftewel, ze moest blozen van de reactie van Sabalenka.

Mindere week voor Sabalenka

Waar Jovic in de achtste finales strandde, ging Sabalenka al een ronde eerder onderuit. Ze is al geruime tijd de nummer één van de wereld en staat bij nagenoeg ieder groot toernooi in de finale, maar in Rome is dat een keertje niet het geval. De Belarussische sneuvelde al in de derde ronde tegen de Roemeense Sorana Cirstea en zal daardoor toch met wat twijfels afreizen naar Roland Garros.

