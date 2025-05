Vermeende vriendin van tennisser Tallon Griekspoor reageert op ontwikkelingen in Parijs: 'Ik ben afgeschreven'

Tallon Griekspoor speelt zaterdag op Roland Garros in de derde ronde tegen Ethan Quinn. Grote kans dat de vermeende nieuwe vriendin van 'Grieki' in zijn spelersbox zit: de Russische tennisster Anastasia Potapova. De nummer 37 van de WTA-ranking is erg druk op social media.

Al bij diverse toernooien is de 24-jarige Russin present tijdens wedstrijden van Griekspoor. En andersom dook de tennisser uit Haarlem al enkele malen op bij duels van Potapova. Ondanks dat ze dus al diverse malen bij elkaar zijn gespot, hebben ze geen statements naar buiten gebracht over een eventuele relatie.

Telegram

Potapova, die op Roland Garros in de tweede ronde in een pikante match verloor van Yuliia Starodubtseva uit Oekraïne, heeft een eigen kanaal op het social medium Telegram, dat erg populair is in Rusland. Eerder in de week liet ze een bos bloemen zien, zonder te vermelden van wie het boeket afkomstig is.

Ook schreef ze na haar nederlaag in de tweede ronde dit: "Ik ben afgeschreven voor het kampioenschap :). Jammer dat mensen zich liever met andermans leven bemoeien dan met hun eigen leven." Verder geeft ze geen context bij het statement, maar het is voor de hand liggend om in die uitspraak irritatie te zien dat er verhalen verschijnen over haar eventuele relatie met Tallon Griekspoor.

Liefdesstad Parijs

Ook in de liefdesstad Parijs zoeken Griekspoor en de Russische elkaar op. Zo had hij woensdag op weg naar de tweede ronde op Roland Garros de training overgeslagen. Volgens zijn entourage was de Nederlander, die op donderdag de Canadees Gabriel Diallo versloeg, wel op het tennispark aanwezig als aandachtig toeschouwer bij de partij tussen de Russin Anastasia Potapova en de Oekraïense Yuliia Starodubtseva.

Griekspoor klapte voor Potapova, die op haar beurt tijdens de eerste ronde bij de Nederlander zat te kijken. De boel zou heel pikant worden als Quinn in de tweede ronde had verloren van Alexander Shevchenko. Dan zou Griekspoor tegen Shevchenko spelen en hij is de ex-partner van Potapova. De twee stapten in december 2023 zelfs in het huwelijksbootje, maar al binnen een jaar klapte het huwelijk. Sindsdien is de Russische vrijgezel.

