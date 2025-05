Novak Djokovic (38) denkt nog lang niet aan stoppen: 'Dit toernooi geeft mij motivatie'

Novak Djokovic behoort nog altijd tot de absolute wereldtop in het tennis. De 38-jarige Serviër won recent zijn honderdste titel. Een enorme prestatie. Er blijkt nog geen einde aan de carrière van Djokovic te komen.

Djokovic won in zijn lange loopbaan liefst 24 grandslamtoernooien, maar met een schamele drie titels loopt Roland Garros ietwat achter. De Servische toptennisster is momenteel bezig aan het Franse grandslamtoernooi. Hij overleefde de eerste twee rondes zonder een set te verliezen. In de derde ronde wacht de Oostenrijker Filip Misolic.

Tennislegende Novak Djokovic heeft intiem onderonsje met andere vrouw: 'Hij geniet ervan!' De elite van de tenniswereld is verzameld in Parijs voor het grandslamtoernooi Roland Garros. Daardoor hebben de toptennissers ook markante onderonsjes met elkaar, zoals levende legende Novak Djokovic en Aryna Sabalenka, de huidige nummer 1 op de vrouwenranking.

Tennispensioen

Het thema van Roland Garros is afscheid nemen. Leeftijdsgenoot Rafael Nadal - die het toernooi liefst veertien keer won - werd geëerd met een plakkaat van zijn voetafdruk op centercourt. Fransman Richard Gasguet, ook 38 jaar oud, speelde tevens zijn laatste Roland Garros. Djokovic moet nog niet aan zijn tennispensioen denken, en dat heeft een bijzondere reden.

"Op dit moment is het vooral de Olympische Spelen die eruit springen als we het hebben over prestaties en grote mijlpalen – naast de Davis Cup. Wat mij echt motiveert, is de kans om mijn land te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles", vertelt Djokovic in de Neuspjeh prvaka-podcast met ex-voetballer Slaven Bilic.

Olympische Spelen

Dat zou betekenen dat hij tot zijn 41ste nog op het hoogste niveau speelt. De Olympische Spelen zijn bijzonder voor hem. In Parijs won hij de gouden medaille in het enkelspel. "De Grand Slams motiveren mij niet zoveel als de Olympische Spelen", erkent hij.

Of hij de tennissport niet al heeft 'uitgespeeld'? "Ja, ik bedoel, als je er puur naar kijkt vanuit het perspectief van prestaties en het spel zelf, dan ja - ik denk dat dat wel klopt."

Video van 'levensgevaarlijke' actie toptennisser Novak Djokovic gaat viraal: 'De adrenaline gierde door ons lijf' Novak Djokovic werd de avond voor zijn wedstrijd in de tweede ronde van Roland Garros al fietsend gespot op één van de drukste straten van Parijs. De Servische toptennisser ziet het uitstapje als eens en nooit weer.

'Waarom zou ik stoppen?'

Djokovic weigert om te stoppen. Zowel publiekelijk als privé hebben veel mensen me gezegd dat ze denken dat het het beste is om op een hoogtepunt te stoppen, en dat begrijp ik, begrijp me niet verkeerd, ik begrijp dat echt."

"Maar als ik fysiek nog in staat ben en het gevoel heb dat ik de beste spelers ter wereld nog steeds kan verslaan op een Grand Slam, waarom zou ik dan nu willen stoppen?"

Dominantie: toptennisster stoot door naar laatste 16 op Roland Garros zonder een set te verliezen Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, heeft niet verrassend de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De toptennisster uit Belarus rekende in twee sets af met de Servische Olga Danilovic: 6-2 6-3. Na een uur en 21 minuten benutte ze haar tweede matchpoint.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.