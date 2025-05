Tennislegende Novak Djokovic heeft intiem onderonsje met andere vrouw: 'Hij geniet ervan!'

De elite van de tenniswereld is verzameld in Parijs voor het grandslamtoernooi Roland Garros. Daardoor hebben de toptennissers ook markante onderonsjes met elkaar, zoals levende legende Novak Djokovic en Aryna Sabalenka, de huidige nummer 1 op de vrouwenranking.

Op de socials van Roland Garros is een ontmoeting tussen de 24-voudig grandslamkampioen Djokovic en 3-voudig grandslamkampioene uit Belarus te zien. Het bijschrift luidt: "Aryna Sabalenka laat Novak Djokovic iets zien op haar telefoon bij Roland Garros. Wat het ook is, hij geniet ervan!"

Te oordelen naar de spullen die in de achtergrond te zien zijn, zoals halters en rekbanden, bevinden de topspelers zich in een fitnessruimte. Voordat Sabalenka haar telefoon toont, is er een warme en intieme begroeting en omhelsing tussen de twee.



De 38-jarige Djokovic won Roland Garros, het enige grandslamtoernooi op gravel, reeds tweemaal. Dat was in 2021 en 2023. Daarnaast was hij viermaal de verliezend finalist. Onlangs won hij voor de 100e keer een toernooi op ATP-niveau, wat bewijst dat de Servische tennismachine nog steeds op volle toeren kan draaien.

Na zijn plaatsing voor de derde ronde van Roland Garros baarde Djokovic zorgen toen hij meldde dat zijn fysiotherapeut en peetvader, Miljan Amanovic, in het ziekenhuis lag. "Hij had vandaag een ernstige situatie en moest geopereerd worden. Ik wil er niet verder op ingaan. We maken ons allemaal zorgen. Op dit moment gaat het goed met hem, maar het is niet ideaal. Hij moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven," aldus Djokovic, die in 2014 trouwde met Jelena Ristić.



Sabalenka heeft als beste resultaat op Roland Garros de halve finale, in 2023. Dat ze de potentie heeft om ook deze major binnen te slepen, heeft ze bewezen door driemaal het graveltoernooi van Madrid binnen te slepen. Dat is een zogeheten premier-toernooi, de categorie direct onder de grandslams.

