Tennis kan soms een behoorlijk eenzame sport zijn. Het levende bewijs daarvan is de pas achttienjarige Mirra Andreeva, die de controle over haar emoties even niet de baas was op de Wuhan Open. Het zorgde voor verontrustende beelden.

Maandag nam het tennistalent het op tegen Laura Siegemund in de tweede ronde van het tennistoernooi in China. De Russische won de eerste set via een tiebreak, maar boog vervolgens met 3-6 3-6 het hoofd. Toen Siegemund de regie over de partij overnam, barstte Andreeva in tranen uit.

Wat volgde was een grofgebekte tirade, met een heel wat scheldwoorden. In het Russisch schreeuwde ze: "Ik ben verdomd zat van dit verdomde tennis". Even later, molesteerde ze haar racket. En toen Siegemund weer een game won, barstte ze opnieuw in tranen uit. Maar toen moest het ergste nog komen.

Andreeva is emoties niet de baas

In de derde set begon ze zich te ergeren aan haar negentien jaar oudere tegenstander. Volgens Andreeva was de Duitse bezig met tijdrekken. Daarover klaagde ze dan ook hevig. Uiteindelijk werd het Andreeva te veel, waarna ze opzettelijk een bal het publiek in sloeg. En terwijl Andreeva bleef huilen, waarschuwde ze een cameraman om te stoppen met filmen tijdens een wissel.

🎾 “F*king sick of this f*king tennis”



18-year-old Russian tennis player Mirra Andreeva couldn’t hold back her emotions after losing a point in a match against Germany’s Laura Siegemund at the Wuhan tournament. pic.twitter.com/WmrOFZ6LKE — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025

Andreeva kan dit toernooi nog wel revanche nemen op Siegemund. Vrijdag speelt ze met haar dubbelpartner Diana Shnaider tegen de Duitse en haar duo Fanny Stollár uit Hongarije.

Meerdere uitbarstingen

Het is niet de eerste keer dat Andreeva een emotionele tenniswedstrijd heeft. Ze barstte in tranen uit na haar verlies in de finale van het Ningbo Open tegen Daria Kasarkina vorig seizoen. En eerder dit jaar sloeg ze zichzelf herhaaldelijk op haar been toen ze verloor van McCartney Kessler.

Rijzende ster

Andreeva is een van de jongste tennissters in de mondiale top. Ze brak in 2023 door met een verrassende vierde ronde op Roland Garros. Een jaar later toonde ze haar potentieel met een plek in de halve finale van Roland Garros. In totaal won Andreeva drie ATP-titels, waardoor ze inmiddels is terug te vinden op de vijfde plek op de wereldranglijst. Vorige maand haalde ze op de US Open nog de kwartfinales.