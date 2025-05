'Verwarde' Jannik Sinner gooide zijn leven tijdens dopingschorsing om: 'Ik begrijp nu wat er echt belangrijk is'

Toptennisser Jannik Sinner heeft zijn driemaandelijkse schorsing uitgezeten en keert terug op de baan op de Masters in Rome, die woensdag begint bij de mannen. Maandag stond hij voor het eerst de pers te woord sinds zijn straf.

Toptennisser Jannik Sinner sprak op de persconferentie over veel zaken, maar vooral over de tijd die hij doorbracht tijdens zijn schorsing. "We hebben geen haast gemaakt de afgelopen dagen, ik ben tevreden met hoe de trainingen verlopen. Niets is veranderd ten opzichte. Ik voel me er alleen vrijer over. Buiten de baan is het belangrijk om mensen om je heen te hebben; ik heb veel dagen met vrienden en familie doorgebracht en dat was fijn."

'Ik was verward'

In het begin vond hij alles vreemd, maar toen besloot hij om van omgeving te veranderen. "Er gebeurden ook buiten de baan een paar niet zo eenvoudige dingen. Ook als ik geen tennis speel, ben ik nog steeds een belangrijk persoon, er is veel aandacht op mij gericht. Eén foto is genoeg om een verkeerd beeld van de werkelijkheid te creëren. Ik ben tevreden over hoe we de situatie hebben aangepakt. In het begin was ik verward, maar toen ben ik naar huis gegaan, naar mijn familie. Mijn routine is volledig veranderd, maar ik begrijp nu wat echt belangrijk voor me is. De mensen buiten de baan zijn degenen die me gelukkig maken."

'Verrassende berichten'

Hij werd ook gevraagd hoe de schorsing zijn relaties met andere tennissers heeft beïnvloed. "Tennis is een individuele sport. Ik heb niet veel contact gehad met mensen tijdens de schorsing. Ik heb Draper en Sonego gezien, we hebben goed samen getraind. Ik heb verrassende berichten gekregen van sommige spelers, terwijl ik van anderen waarvan ik het verwachtte niets heb ontvangen. Ik heb met een paar spelers gepraat en alles is goed gegaan. Het is een raar gevoel om weer te beginnen, maar wel een fijn gevoel."

'Ben hier niet om iedereen te verslaan'

Tot slot waren de journalisten ook benieuwd naar Sinners doel op het toernooi in Rome, waar hij na drie maanden afwezigheid terugkeert op de baan. "Mijn doel is Roland Garros, maar ik ben hier om te beoordelen op welk niveau ik ben. Ik ben hier niet om iedereen te verslaan, maar om te proberen de eerste ronde door te komen, dan zien we wel wat er verder gebeurt. Fysiek voel ik me goed, en mentaal ook - dat zal mettertijd resultaten opleveren."